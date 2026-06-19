Siloé pone la piel de gallina en Mérida con un vendaval emocional de luz y música

La música en directo no dio tregua en la capital extremeña. El Stone & Music Festival abrió este pasado jueves un intenso fin de semana de conciertos con el primero de los dos directos consecutivos que Siloé ofreció en el Teatro Romano de Mérida. Miles de espectadores acompañaron a la banda vallisoletana en una noche marcada por la fuerza de su directo, una cuidada puesta en escena y una propuesta artística que volvió a confirmar el gran momento que atraviesa una de las formaciones más destacadas del panorama musical español.

Presidiendo el escenario, una gran cruz de neón dominó una escenografía pensada para reforzar el carácter emocional de un concierto dividido en tres actos. La iluminación, la narrativa visual y la intensidad musical sostuvieron cada tramo de un espectáculo concebido casi como una ceremonia colectiva en uno de los espacios más simbólicos de la ciudad.

"En este teatro romano yo les invoco a todos a ser una única persona", arrancó Fito Robles, que también destacó la "acústica absolutamente perfecta" del Teatro Romano de Mérida. El vocalista reconoció que la banda se sentía "sobrepasada" por un escenario tan distinto al resto y agradeció al Stone la apuesta por el grupo, así como la decisión de ampliar una segunda fecha tras agotar las entradas de la primera cita anunciada.

El concierto comenzó con 'Terrorismo emocional', antes de dar paso a canciones como 'Si me necesitas llámame', 'Las palabras', 'Reza por mí', 'Búfalo', 'Dime' o 'La oposición'. Después llegaron 'Génesis' y 'Esa estrella', en un primer bloque que conectó desde el inicio con un público completamente entregado.

Albertiny, sorpresa extremeña en la orchestra

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó durante la interpretación de 'La verdad'. Fito Robles bajó del escenario hasta la orchestra del Teatro Romano para compartir la canción junto a Albertiny, guitarrista que formó parte de Izal y natural de Calamonte, localidad vecina de Mérida.

La colaboración fue recibida con una larga ovación por parte del público, que celebró el encuentro entre ambos músicos en uno de los espacios más emblemáticos del festival. Aprovechando ese momento de complicidad, Robles también interpretó un fragmento de 'Sangre', el tema que Siloé comparte con Viva Suecia y que se estrenó precisamente en el Stone en la edición del año pasado.

El concierto continuó con 'Súbeme al cielo', 'Volverte a ver' y 'Si te pones de mi parte', antes de afrontar un tercer acto de mayor intensidad con 'JN 3:33', 'Amor infinito', 'Nada que se parezca a ti' y una sorprendente versión de 'Personal Jesus', que elevó aún más la energía de la noche.

Para la recta final, la banda reservó algunas de sus canciones más celebradas. 'Quédate esta noche', 'Regu' y 'Campo Grande' precedieron a un falso final tras el que Siloé regresó al escenario para interpretar 'Que merezca la pena' y cerrar definitivamente el concierto con 'Todos los besos'. En ese último tramo, Fito Robles volvió a bajar del escenario para sentir al público más cerca y puso el broche a una actuación que confirmó la extraordinaria conexión entre Siloé y el público emeritense.

Arath Herce y la Stone M

Unos minutos antes del inicio del concierto de Siloé llegó otra de las sorpresas de la noche, con la actuación como telonero de Arath Herce, una de las voces más prometedoras de la nueva canción de autor latinoamericana.

El álbum debut del artista mexicano, 'Balboa' (2021), llamó la atención de figuras como Alejandro Sanz y Leonel García, situándolo rápidamente entre los nombres emergentes más interesantes de su generación. En 2025 publicó 'Musas en mí', reconocido por la crítica especializada y seleccionado entre los mejores discos del año por medios de referencia como la revista Rolling Stone.

Además, antes del inicio del concierto, César Corcho, director comercial de CaixaBank en Extremadura, hizo entrega a los miembros de la banda de la Stone M, la estatuilla que el Stone & Music Festival otorga a los artistas que participan en cada una de sus ediciones.

Un fin de semana intenso en el Stone

El Stone & Music Festival acoge este viernes el segundo concierto de Siloé y continuará durante el fin de semana con dos de las citas más esperadas de su programación. El sábado será el turno de Antoñito Molina, mientras que el domingo el Teatro Romano de Mérida recibirá a Pablo Alborán, prolongando un mes de junio que está reuniendo a algunos de los nombres más destacados de la música nacional en un escenario Patrimonio de la Humanidad.