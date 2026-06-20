Un balón de oxígeno de 1,5 millones de euros para invertir en vivienda y proyectos en Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, valoró ayer de forma positiva la aprobación en el Congreso de los Diputados del real decreto de entregas a cuenta, una medida que actualizó las aportaciones de las comunidades autónomas para 2026 y que, según señaló el consistorio, permitió al ayuntamiento emeritense disponer de 1,5 millones de euros adicionales.

La aprobación de este decreto, según explicó el Ayuntamiento en un comunicado, abrió la puerta a que los consistorios pudieran destinar parte de su superávit a vivienda y utilizar los remanentes positivos de tesorería en inversiones financieramente sostenibles. La norma también amplió los plazos de ejecución y permitió orientar fondos a políticas de vivienda hasta el año 2030.

Más margen para los ayuntamientos

Rodríguez Osuna afirmó que la medida supuso que los ayuntamientos de España contaran con unos 30.000 millones de euros para "poder gastar". En Extremadura, la cifra ascendió a 784 millones de euros para los consistorios y, en el caso concreto de Mérida, situó la cantidad disponible en torno a los 20 millones de euros, lo que representó 1,5 millones más que lo percibido previamente por las entregas a cuenta derivadas del IVA y del IRPF.

"Es muy positivo, la economía va bien y eso se traduce en más recaudación de IVA y IRPF y eso viene directamente a las Administraciones Públicas de los ayuntamientos", señaló el alcalde emeritense.

El alcalde de Mérida, durante una comparecencia en el ayuntamiento. / El Periódico Extremadura

El regidor también puso en valor que el decreto ley saliera adelante, según indicó, gracias al consenso alcanzado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde el propio Rodríguez Osuna ejerce como vicepresidente de la Comisión de Hacienda junto a su presidente, el alcalde de Estepona, José María García Urbano.

"Cuando los intereses de los ciudadanos priman sobre los intereses de los partidos políticos, se llegan a consensos y acuerdos que benefician al conjunto de la ciudadanía, como en este caso, que nos va a permitir utilizar las inversiones financieramente sostenibles y los ahorros de los ayuntamientos", defendió.

Remanentes hasta 2027 y vivienda hasta 2030

Entre los beneficios del real decreto, Rodríguez Osuna destacó que el gasto de los remanentes se pudo prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027, de modo que todos los remanentes aprobados a partir de ahora podrían ejecutarse hasta esa fecha.

Además, puntualizó que, cuando esos remanentes estuvieran destinados específicamente a vivienda, el plazo podría extenderse hasta 2030. A su juicio, esta posibilidad respondió al "gran esfuerzo del Gobierno de España", que permitió a ayuntamientos y comunidades autónomas destinar el superávit no solo a inversiones financieramente sostenibles, sino también a actuaciones en materia de vivienda.

El primer edil de la capital regional sostuvo que esta vía daba más margen a las administraciones locales para aprovechar sus ahorros y financiar proyectos municipales en un contexto de aumento de la recaudación por IVA e IRPF.