Dos líneas que se cruzan perpendicularmente. Eso es el amor, que tiene su cara y su cruz. La Cruz ocupa el proscenio y antes de que la noche se funda en un abrazo con el peristilo del Teatro Romano de Mérida, se convierte en el símbolo más importante del sacrificio para la salvación de la humanidad y su victoria sobre la muerte y el pecado. La Cruz se enciende y se apaga. Se eleva sobre la diosa Ceres y representa, en su sentido más amplio, los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos de la antigüedad, la unión entre lo divino y lo terrenal.

En el Nuevo Testamento, (Evangelio según San Juan), se narra cómo Jesús curó a un hombre que era ciego de nacimiento enviándole a lavarse los ojos a la Piscina de Siloé. Tras mezclarse entre sus aguas, el ciego recobró la vista. Por eso, la palabra Siloé se interpreta como tomar conciencia de la propia realidad y descubrir la verdad. A lo largo de la historia, Siloé ha dado nombre a distintos lugares y proyectos artísticos. En España, a un grupo que lleva cantando desde 2016. Desde entonces ha sido un camino con altos y bajos. Ahora, son un fenómeno de masas que en pocos meses llenarán el Movistar Arena de Madrid. Pero antes, Fito Robles y su banda pisan el foso poderodo de Mérida y saludan a la cavea y el público se entrega como un coro de bienaventuranzas donde es dificil encontar un hueco para festejar la soledad.

Siloé acaba de estar con León XIV en la visita más conmovedora que un Sumo Pontífice ha realizado a España. El icónico emisario del Vaticano ha lanzado un mensaje que ha calado profundamente en decenas de generaciones de españoles y ha hablado sobre esas dos caras de la cruz del amor: la fidelidad y la infidelidad en la que tanto se inspiran también las canciones de Siloé. Ese sentimiento profundo que mueve nuestro corazón es, en palabras del Santo Padre, "el verdadero tesoro de la vida" cuando es compartido. Porque el amor «es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa» y es el mandamiento más importante del ser humano.

Dice el Papa que perdonar significa "amar hasta el final a pesar de la traición", porque el perdón "rompe las cadenas del rencor" aunque en ninguna cosa la infidelidad sea más innoble y repugnante que en el amor. Cuando todo eso pasa, cuando todo eso te devasta por dentro, es -en términos de Siloé- cuando te sientes un idiota. Y a pesar de todo, sigues ahí; y vuelves a reconstruir y preguntas: "¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo?". Entonces, "se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los besos que me das. Y se viene con más fuerza, con más ganas de gritar: ¿Qué harás hasta que amanezca, que, sin ti, yo no sé estar?".

Fito ya se ha metido a Mérida en el bolsillo. Es como un Ave Fénix coronado, que te besa en la boca y te da fe. Como un árbol al que te aferras sabiendo que la vida solo así tiene sentido. "Amigos y romanos, hagamos que este teatro sea uno", grita Fito. Y, sí, el público a una responde: "Vamos a mandar a todos a tomar por culo". A partir de ahí, el concierto es una oda al amor más profundo, ese que te busca las cosquillas con la punta de los dedos, que reza por ti y te prepara el desayuno una mañana cualquiera de domingo.

Fotogalería | Las imágenes del concierto de Siloé en Mérida: lleno absoluto en el Teatro Romano / Javier Cintas

Fito es como un dios del Olimpo. Hace piruetas. Se mueve con la fuerza de un guerrero y con la sensibilidad de un bailarín del Lago de los Cisnes para cumplir su sueño de desplegar en forma de canciones todo un arsenal en la Orchestra del Teatro Romano de Mérida. Siloé es igual que un 'Búfalo', el animal que da título a uno de sus últimos éxitos: "Tú me das la fuerza de un búfalo. Tú eres mi roca y mi verdad. Tú eres esa llama, tu sonrisa siempre alrededor..." De nuevo, la dicotomía entre el desamor que vence al amor.

Desde el púlpito

Fito está subido en lo alto del púlpito sagrado de Mérida. Su alegato en torno a que el "Acho" es extremeño aunque quieran arrebatárnoslo los murcianos o que el inicio del flamenco y el fandango se gestaron en Extremadura terminan por hacer sucumbir a todo un teatro con las entradas agotadas en el doblete del jueves y el viernes de Siloé en Stone@Music Festival. El concierto es como ese viaje en coche en el que siempre salen en la radio tus canciones favoritas, algo parecido a cuando te saltan en el móvil las fotos de aquel viaje que hicimos juntos a la playa. En ese momento, tú solo quieres que el amor que un día te cautivó saque plaza fija en el salón.

Siloé nos enseña que no estamos tan solos en el mundo, que es más fácil comenzar siempre por la verdad para alcanzar la gloria y besar la redención. Aunque sangres. Y si sangra, que sangre. ¿Por qué no empezamos haciendo las cosas bien? Así, con toda seguridad, firmaremos el amor infinito y subiremos al cielo para estar definitivamente arriba porque abajo las cosas no van tan bien.

Fito es un equilibrista. Se quita la camisa y su cuerpo perfecto es como el de un emperador de la Antigua Roma. Una bandera de Castilla y León acaricia su torso desnudo y luego echa mano de otra bandera, la de Extremadura, que pide amablemente a uno de los fans de la platea. No todos los días son días de luz. También hay días de oscuridad. Por eso, como diría Viva Suecia, "no te creas lo que dicen los cantantes", aprende a vivir sin tener miedo y vuela alto.

No es bueno soñar con un mundo paralelo ni dejarse llevar por el ego, ni comprarle las cosas a los que mienten, ni acerle caso a tanta gente, ni hacerle caso al qué dirán, sino luchar por las cosas que merecen la pena. Y lo que más merece la pena en estos días fatídicos son, sin duda, los besos. Fito salta del escenario, se mete en la media cavea, el lugar que los dioses reservaron a los ciudadanos libres. Y allí, con los pies descalzos y desnudo de cintura para arriba, canta su canción más descomunal. Ya es de noche en el peristilo. Una estrella. Media luna. Y Siloé lo grita más alto en el imponente Teatro Romano de Mérida, donde no tiene cabida la inteligencia artificial, solo el valor mayéutico de la verdad: "Todos los besos que damos, todos empiezan aquí, y se nos va de las manos. Todos los besos que damos, todos me saben a ti".