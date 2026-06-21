Antoñito Molina devuelve a Mérida su cariño en forma de copla y regresará el 4 de septiembre

Antoñito Molina volverá al Teatro Romano de Mérida el próximo 4 de septiembre. El artista gaditano lo anunció anoche desde el escenario del monumento emeritense, en el marco de la XI edición del Stone&Music Festival, justo después de protagonizar el momento más emotivo de la noche con una copla dedicada a la ciudad que fue recibida con una larga ovación por parte del público, que no dudó en ponerse en pie para aplaudir al cantante.

En la letra de su pasodoble carnavalero, recorrió algunos de los lugares que han marcado la relación del cantante con la capital extremeña. Molina cantó al parque donde Mérida le vio por primera vez sobre un escenario, al Templo de Diana, al río Guadiana, a Santa Eulalia y al Carnaval Romano, referencias que los asistentes reconocieron de inmediato y que convirtieron la dedicatoria a la ciudad en uno de los instantes más emocionantes del concierto.

La copla de Antoñito Molina a Mérida

«Siempre tan romano yo me sentí.

No sé si será por aquella tarde,

que cantando en ese parque

me viste por primera vez.

En el parque de Los Enamorados,

enamoradito yo me quedé.

Y que nadie me pida explicaciones

porque te juro que no la hay.

Hoy canto a tu tierra,

canto a tus piedras,

pero cantando, canto por Cai.

Será porque en el Templo de Diana

el abrazo se escribió en mi corazón.

Navegando por el río Guadiana,

Santa Eulalia me hizo a mí la bendición.

Y será porque una noche de febrero

me dejaste pregonar tu Carnaval,

patrimonio para un carnavalero,

tú patrimonio de toda la humanidad.

¿Cuántas veces nos dormimos imaginando

encontrarnos hoy aquí?

Yo soñando con cantarte,

tú soñando con venir.

En tus piedras para siempre,

al ladito de tu gente,

quiero quedarme a vivir».

El vínculo de Antoñito Molina con Mérida viene de lejos y el propio artista lo fue recordando sobre el escenario. Antes de llegar al Teatro Romano como protagonista, la ciudad ya había formado parte de su trayectoria en espacios más cercanos y en actuaciones que ayudaron a estrechar una relación que ha ido creciendo con los años. Después llegarían citas de mayor proyección, como su participación en 2023 en el concierto de Pastora Soler y amigos dentro del Stone o el pregón del Carnaval Romano de 2024, que pronunció en la Plaza de España antes de ofrecer un concierto gratuito.

Tras la coplilla a la capital extremeña, el de Rota anunció que regresará al Teatro Romano el próximo 4 de septiembre, de nuevo dentro de la programación del certamen musical. La noticia provocó otra de las grandes ovaciones de la noche y confirmó el buen momento de su relación con una ciudad a la que el artista volvió a agradecer el cariño recibido desde sus primeros pasos. En este punto, cabe indicar que los detalles sobre la venta de entradas se comunicarán próximamente, según ha informado la organización.

El repertorio sirvió para sostener esa conexión durante toda la noche, con canciones coreadas por el público y momentos de mayor intimidad, como el que dejó al piano con ‘Mi escondite’. Entre los temas que sonaron estuvieron ‘Dejemos huellas bonitas’, ‘La aventura’, ‘Supongo’, ‘No le digas más a nadie’, ‘Suéltate el pelo’, ‘Me subo por las paredes’, ‘Club de los soñadores’, ‘Y te voy a querer’ y ‘Por si’.

También el Ayuntamiento de Mérida se hizo eco de la velada en sus redes sociales, donde destacó una noche de "arte, emoción y cariño por Mérida" en el Teatro Romano. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañó al cantante en una cita que el consistorio definió como una muestra de la "magia" que surge cuando se encuentran la música y el patrimonio. Además, agradeció al roteño haber hecho de Mérida parte de su historia y haber regalado a la ciudad una noche "para el recuerdo".

El concierto de Antoñito Molina formó parte de un intenso fin de semana del Stone&Mucis Festival. La programación arrancó el jueves y el viernes con el grupo Siloé, continuó este sábado con el artista gaditano y se cerrará este domingo con el cantante Pablo Alborán, que será encargado de poner el broche a cuatro jornadas consecutivas de música con una nueva noche de lleno en el monumento emeritense.