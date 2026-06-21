"Me prometo carnavales y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena": Antoñito Molina, el himno de Mérida

Al lado de su casa de Rota había una plaza con un cartel que decía: "Prohibido jugar a la pelota bajo multa de 10.000 pesetas". Había también un banco al que él y sus amigos llamaban 'El club de los soñadores'. Las tardes en las que no podían echar un partido por temor a que el huraño vecino llamara a los municipales, se reunían en aquel asiento para contarse qué querrían ser de mayores. Antonio siempre decía: "Yo querría ir al Falla a cantar con una chirigota". Porque Antonio es muy de piel: de su padre, de su madre, de la infancia, de sus amigos, que uno es jardinero, otro es policía, otro es militar... y a todos ellos les sigue contando sus sueños, les enseña las letras de sus canciones, que son, sobre todo, un alegato a la reconstrucción personal tras una ruptura.

En torno a este axioma hay varias cosas que uno tiene que tener claro. Por ejemplo, que el amor que buscas en otras personas empieza en ti mismo, que hay que dejar ir lo que duele para dar espacio a lo que sana, que el amor de tu vida eres tú y que esa difícil etapa del adiós es solo el inicio de un nuevo capítulo; no estás roto, solo descubriendo tu fortaleza. A Antonio todos lo llaman Antoñito. Y en el escenario es Antoñito Molina. En el escenario es, también, un ángel blanco. Así sale del proscenio y aparece en el Púlpitum con sus poderosos brazos tatuados que asoman del chaleco ajustado y una voz aterciopelada entre la rumba y el fandango pop que llena el graderío y que consigue la democratización del Teatro Romano de Mérida: porque allí están las madres, las abuelas, las adolescentes, los novios, los solteros, los divorciados y ha venido hasta el alcalde.

Fotogalería | Las imágenes del concierto de Antoñito Molina en el Teatro Romano de Mérida / Stone&Music Festival

Antoñito Molina agarra el micrófono a sabiendas de que ha sido bendecido por los dioses de un escenario por el que han pisado las personalidades más destacadas e influyentes de la historia de la humanidad. Y lo agarra con un mensaje poderoso: "Vivir no es solo respirar". Vivir es, a ojos de Antoñito, vivir sin miedo, llenarte de cosas bonitas y sacudirte las cosas feas. Para Antoñito no hay cosa más fea que el desamor. Aunque, a decir verdad, el desamor le ha inspirado tanto que le ha hecho componer algunas de sus letras más hermosas.

Las mejores canciones de Antonio son, precisamente, las que ha escrito con poco ruido, tal como duelen. Tiene 37 años, una edad óptima para saber qué es una traición, una edad óptima para darse cuenta de que querer mucho a alguien puede ser un problema. "Lo nuestro no se acabó: lo nuestro tú lo mataste", canta Antonio Molina con esa amargura propia que te arrastra, que te araña y que te hace sangrar el corazón cuando te dejan en la estacada.

La mejor novia

En el banco de Antonio hay espacio también para las madres, porque las madres son, en verdad, las mejores novias que uno puede echarse. La suya también ha venido a Mérida para oírle cantar. Las madres tienen másters de abuelas, no tienen dinero, pero sí puchero y están siempre ahí. Y qué gran maestra es una madre, con solo existir ya enseña a sus hijos a amar y ningún lenguaje podrá expresar mejor el heroismo de su amor; que una madre es como un coro celestial, ese momento en que tu corazón deja de caminar fuera de tu cuerpo y una orquesta de bienaventuranzas te conduce al paraíso a lomos de un caballo ungido por la fuerza del espíritu. Abrir las manos, prender fuego a la lluvia cuando arrecia el temporal, sellar las grietas, encontrar la pieza que te faltaba, la razón por la que amas. Y aunque ahora existan cientos de millas de distancia, nada es insalvable para una madre. Porque solo las valientes, las generosas, las que lo dieron todo, sólo esas alcanzarán el Reino de los Cielos.

Antonio pisa el cielo del Stone&Music Festival y promete volver el 4 de septiembre tras su llenazo del sábado, como al estribillo de canciones que se quedan, como la marea al brillo de la luna llena, como la mañana espera el sol y si no vienes, loco desespero y me subo por las paredes. Dice Antonio que él es de pata ancha y que por eso pensaba que no sabía bailar, hasta que un día le dijeron que bailar solo consiste en tener ritmo y sonrisa. Así que Antonio despliega su blanca dentadura y menea la cadera. Acaba de llegar de Sevilla, con la adrenalina propia de haber bailado el viento durante el concierto de Manuel Carrasco, que ha hecho vibrar al estadio de La Cartuja sobre un escenario al que han subido también Pastora Soler, Vanesa Martín, La Mari de Chambao y el siempre idolatrado David Bisbal.

Así que Antoñito Molina baila, arriba, abajo, bachatea, glutea, brillante, caliente, después de haber pasado curvas y turbulencias para saber decir adiós con dignidad. Antonio es la resurrección de un Dios del Olimpo y en esa resurrección se agarra al piano y la trompeta. Y cambia de traje como cambia de piel. Negro, como su rostro teñido por el sol de la bahía de Cádiz. Y en ese momento sube al escenario Lucía, que es de Mérida, pero que vive en Nerva (Huelva). Dice la niña Lucía que este año no le han ido bien las cosas en el cole. Y, claro, ¿qué es lo primero que piensa la cavea? Pues que ha sido una irresponsable sacando malas notas. Ay, qué mala es en ocasiones la cavea. No. Lucía no ha sacado malas notas. A Lucía la han puteado. Cuando llegaba a casa después de que los compañeros se metieran con ella, se ponía los auriculares y las canciones de Antoñito Molina le hacían curar el mal trago. Manda cojones que en los tiempos que corren y con los medios que la administración pone al alcance, el acaso escolar vaya a más.

Antes, cuando éramos pequeños los que ahora somos mayores, el acoso siempre estaba oculto. Aunque al llegar a clase te escupieran, te hicieran el vacío en el recreo, te etiquetaran, te maltrataran: los profesores eran cómplices, los padres tenían miedo a dar la cara por sus hijos por temor a represalias, los curas mandaban, de manera que el acoso seguía, y marcaba, y machacaba. Y la gente tenía que salir sola del suplicio, sin ayudas, sin psicólogos, sin terapia. ¿Pero ahora. Ahora, en la supuesta sociedad del avance, del crecimiento, de la igualdad, de los derechos? Ahora, qué...

Antoñito abraza a Lucía y Lucía escribe en el piano de Antoñito para decirle que es su héroe. Las canciones salvan. Por eso hay que querer y amar sin tener miedo. "Así llegaste y entendí que nunca es tarde. Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. Y que se enteren que no tengo miedo por primera vez. Aunque lo digan tantas canciones, no estaban hechas para ti. Este "te quiero" es diferente, a nadie nunca se lo di. Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a cuidar. ¿En qué momento, minuto y segundo me pudo pasar? Hoy doy gracias a la vida, a lo bueno y a lo malo. Es verdad que todo llega cuando menos lo buscamos".

En el Frente Escénico, el imponente muro arquitectónico que sirve de fondo al proscenio y que alcanza unos 30 metros de altura, al artista se hace poderoso. Saca la guitarra, le dedica un himno a Mérida y recorre en un minuto el Templo de Diana, el Guadiana y el parque de los Enamorados. Y Mérida estalla en la bombonera teatral patrimonio de la humanidad. Y allí, en lo alto, el bueno de Antoñito Molina: superó la derrota de la ruptura y ahora se siente imparable, aunque le jodieran la vida a base de mentiras. Ahora sale de casa, cruza la puerta, y todos los días con la sonrisa puesta. Hace poco, nos pasa a veces, estábamos solos y perdidos. Pero la reconstrucción llega cuando te conoces a ti mismo y cuando cantas a voz en grito con Antoñito Molina este estribillo: "Estoy conociendo a alguien que vive dentro de mí, que por tu culpa se olvidaba cada día de existir. Qué bonito es reencontrarme con quien soy y con quien fui. Me prometo no olvidarme de todos los días malos, de las veces que yo di por quien por mí nunca había dado. Me prometo carnavales y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena".