Mérida oferta 25 talleres gratuitos de teatro, música, cerámica, idiomas y bienestar

La Universidad Popular de Mérida ofrecerá entre junio y diciembre de 2026 un total de 25 acciones formativas gratuitas dirigidas a la ciudadanía, con talleres de artes escénicas, música, sonido, artesanía, fotografía, bienestar emocional e idiomas. La delegada de Universidad Popular, Pilar Amor, presentó este viernes la nueva programación, que se desarrolla en colaboración con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).

En su intervención, la edil destacó que se trata de "un espacio abierto a toda la ciudadanía que busca promover el aprendizaje y la convivencia a través de una amplia variedad de talleres adaptados a diferentes perfiles y edades". Subrayó que la Universidad Popular de Mérida es "un entorno abierto" que fomenta la participación, potencia las capacidades personales y acerca el conocimiento a los emeritenses.

En este sentido, defendió que el programa reafirma el compromiso del ayuntamiento con la formación no reglada, así como con el desarrollo personal en espacios públicos y centros de creación artística repartidos por la ciudad. La programación parte de la idea de que "el conocimiento es una herramienta clave para el bienestar social" y de que la Universidad Popular debe ser también un lugar donde "la gente puede aprender por saber", más allá de objetivos estrictamente laborales.

Actividades

Entre las actividades previstas figuran talleres de Interpretación Teatral, Teatro y Expresión, Teatro Musical, Microteatro y Teatro Impro, además de propuestas centradas en técnica vocal y dicción. En el ámbito musical, se ofertará formación en Combo Rock y un DJ LAB intensivo durante el mes de julio, dirigido a personas interesadas en la música electrónica.

La oferta se completa con talleres de cerámica, restauración de mobiliario, fotografía, musicoterapia y arteterapia, entre otras disciplinas. Según ha explicado Amor, la Universidad Popular funciona como un "espacio de encuentro intergeneracional y diverso", con actividades que combinan aprendizaje, cultura, arte y disfrute del tiempo libre.

Además, el Centro Local de Idiomas ofrecerá desde octubre de 2026 y hasta mayo de 2027 cursos de inglés, con niveles de A1 a B2 y certificaciones Trinity, Oxford y Cambridge, y de portugués, también de A1 a B2, con certificación CAPLE. Todas las actividades son gratuitas para los participantes. La información detallada sobre cada taller, los requisitos y el proceso de inscripción está disponible a través del formulario habilitado por la Universidad Popular de Mérida.