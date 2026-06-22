El calor extremo obliga a Mérida a adaptar horarios y tareas del personal municipal

El calor extremo previsto para los próximos días ha llevado al Ayuntamiento de Mérida a reforzar las medidas de prevención dirigidas al personal municipal que desarrolla tareas al aire libre. La administración local ha activado la Orden de aplicación de horarios y condiciones de trabajo ante altas temperaturas, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

La medida se ha trasladado a los distintos servicios municipales y deberá aplicarse de forma inmediata con el objetivo de minimizar los riesgos derivados de la exposición al calor durante la jornada laboral.

Reorganización de tareas

Entre las principales medidas adoptadas, el Ayuntamiento ha previsto la reorganización de los trabajos para reducir al máximo la exposición directa al sol. En este sentido, las tareas que requieren un mayor esfuerzo físico se concentrarán durante las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas son más moderadas.

Además, se priorizará, "siempre que sea posible", la realización de trabajos en zonas de sombra o en espacios cubiertos. También se establecerán pausas, descansos y rotaciones para disminuir la exposición continuada a las altas temperaturas.

Agua, ropa ligera y vigilancia entre compañeros

El consistorio ha señalado que se garantizará la disponibilidad de agua potable para todo el personal municipal y ha reforzado la importancia de mantener una hidratación adecuada y frecuente durante toda la jornada.

Asimismo, el consistorio de la capital regional recomienda el uso de ropa ligera, transpirable y de colores claros, así como mantener una vigilancia activa entre compañeros y compañeras para detectar posibles síntomas vinculados al calor, como mareos, debilidad, dolor de cabeza, deshidratación, calambres o agotamiento.

Infografía del Ayuntamiento de Mérida con recomendaciones y medidas de protección laboral ante el calor extremo. / Ayuntamiento de Mérida

En caso de activación de alertas meteorológicas por altas temperaturas, el ayuntamiento intensificará las medidas organizativas y adaptará horarios y tareas cuando resulte necesario para garantizar la protección de la plantilla.

El consistorio emeritense ha reiterado finalmente su compromiso con la salud y la seguridad de los trabajadores municipales y ha agradecido la implicación y colaboración de toda la plantilla ante la previsión de este episodio de calor.