Disfruta del verano en Mérida: la Ciudad de la Infancia abre sus puertas a diario con atracciones acuáticas y juegos para toda la familia

Mérida tiene desde este verano un lugar donde el calor se combate corriendo entre fuentes, subiendo a torres de colores y buscando sombra entre paseos pensados para que las familias no tengan que salir de la ciudad para encontrar un plan completo. La Ciudad de la Infancia ha ampliado su horario con motivo de la temporada estival y ha reforzado su papel como uno de los espacios más atractivos para disfrutar con niños en la capital extremeña. Desde este lunes, 15 de junio, el recinto abre todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos, en dos turnos: de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

El recinto ocupa cerca de 12.000 metros cuadrados en la calle López Puigcerver, en los antiguos terrenos del cuartel Hernán Cortés, y reúne en un mismo espacio zonas de juego, paseos, caminos, áreas de descanso y servicios para las familias. No es solo un parque infantil al uso, sino una pequeña ciudad dentro de la ciudad, diseñada para que los niños encuentren estímulos distintos y para que los adultos puedan acompañar la jornada sin convertir la visita en una carrera contra el reloj.

Parque acuático urbano y accesible

El gran reclamo del verano está en su parque acuático urbano y accesible, con 1.650 metros cuadrados destinados a juegos de agua. En una ciudad donde las temperaturas aprietan desde media mañana, esta zona se convierte en una alternativa sencilla para refrescarse sin grandes preparativos, con un formato abierto, familiar y pensado para distintas edades.

La imagen más reconocible del recinto es su gran estructura multijuego, un castillo de madera y HPL que sobresale entre toboganes, pasarelas, torres y redes. Según la información municipal, alcanza los 10,35 metros de altura y ocupa 1.410 metros cuadrados, con un diseño especialmente orientado a niños de 3 a 12 años. Es el tipo de instalación que convierte la visita en aventura: se sube, se cruza, se baja, se vuelve a empezar.

Espacios de paseo y áreas ajardinadas

Alrededor de ese gran núcleo se despliegan más de 6.000 metros cuadrados de zonas de juegos infantiles accesibles, además de espacios de paseo y áreas ajardinadas. El resultado es un parque que permite alternar la energía del juego con momentos más tranquilos, algo clave en los meses de verano, cuando la sombra, el agua y los descansos pesan tanto como los propios columpios.

La Ciudad de la Infancia también incorpora un área deportiva de 1.445 metros cuadrados, una zona de parkour de 628 metros cuadrados y un circuito pump track para patines, patinetes o bicicletas. A eso se suman pequeños elementos de iniciación a la escalada y aparatos deportivos, de manera que el espacio no se queda limitado a los más pequeños, sino que abre el abanico a niños de distintas edades y a familias que buscan un plan más activo. El recinto se completa con mesas, zonas de esparcimiento, aseos y espacios para juegos de mesa.