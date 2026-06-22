El mayo más romano de Mérida ya tiene fechas: Emerita Lvdica ocupará dos fines de semana en 2027

La Mérida romana ya tiene marcado su gran regreso al calendario. La XVII edición de Emerita Lvdica se celebrará del 7 al 16 de mayo de 2027, durante dos fines de semana, después del acuerdo alcanzado entre la Delegación de Turismo del ayuntamiento emeritense y las asociaciones recreacionistas que participaron en la última edición.

La elección de las fechas encaja la celebración en la primera quincena de mayo, en un año condicionado por el calendario electoral. La organización sitúa así la fiesta antes del tramo final de un mes marcado por las elecciones municipales previstas para 2027, una circunstancia que también pesa en la planificación de grandes eventos, dispositivos, espacios públicos y programación turística.

El encuentro sirvió para realizar un balance conjunto de la XVI edición y empezar a trabajar en la próxima cita. La fiesta volverá a convertir la ciudad en un gran escenario de recreación histórica, con el patrimonio romano como eje y con la participación de los colectivos que mantienen vivo el vínculo entre Mérida y su pasado como Augusta Emerita.

Balance positivo de la última edición

Durante la reunión, tanto las asociaciones como el Ayuntamiento coincidieron en realizar una "valoración muy positiva" de la última edición. El consistorio ha destacado los elevados niveles de participación, la afluencia de visitantes procedentes de otros puntos del país y la repercusión mediática y promocional alcanzada a nivel nacional.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha señalado que el balance general es "muy positivo" por parte de la inmensa mayoría de las asociaciones participantes y también por parte del Ayuntamiento. Según ha afirmado, se ha constatado el éxito de participación, la visibilidad nacional alcanzada y la importante presencia de visitantes que llegaron a Mérida para disfrutar de la programación.

González ha subrayado además que la satisfacción es amplia, aunque la reunión también sirvió para analizar aspectos que pueden seguir mejorándose. "También hemos analizado aspectos que pueden seguir mejorándose para hacer crecer aún más este gran proyecto colectivo que representa Emerita Lvdica", ha señalado.

Javier Cintas

Una fecha acordada con las asociaciones

La organización de la próxima edición fue otro de los puntos centrales del encuentro. Tras estudiar y debatir las distintas propuestas planteadas, las asociaciones recreacionistas y el Ayuntamiento de Mérida acordaron de forma consensuada las fechas de la XVII edición.

De este modo, Emerita Lvdica 2027 se celebrará finalmente del 7 al 16 de mayo. La fórmula permitirá concentrar la actividad en dos fines de semana y varios días intermedios, una estructura con potencial turístico para atraer visitantes, reforzar la ocupación y facilitar la participación de vecinos y colectivos.

El consistorio de la capital extremeña continuará trabajando durante los próximos meses junto a las asociaciones recreacionistas para diseñar una programación que siga consolidando la fiesta como una de las principales citas de recreación histórica de España y como un referente en la promoción del patrimonio romano de Mérida.

Un escaparate para la ciudad patrimonial

Emerita Lvdica se ha convertido en una de las citas que mejor conecta la identidad histórica de Mérida con su presente turístico y cultural. La ciudad no solo exhibe su pasado romano en sus monumentos, sino que lo traslada a las calles a través de recreaciones, ambientación, actividades divulgativas y participación ciudadana.

La próxima edición llegará con margen suficiente para perfilar actividades, coordinación de espacios, necesidades técnicas, participación de asociaciones y acciones de promoción. El reto será mantener el impulso alcanzado en la última celebración y reforzar una marca que ya funciona como escaparate de Mérida dentro y fuera de Extremadura.

Con las fechas fijadas, el calendario cultural emeritense de 2027 empieza a tomar forma. Del 7 al 16 de mayo, la ciudad volverá a mirar a Roma en una edición marcada por el encaje electoral, pero también por el objetivo de seguir creciendo como proyecto colectivo.