La Mérida que se guardó en papel: revistas de 1929, prensa de los 50 y carteles del Festival de Teatro

La capital extremeña que se guardó en papel empieza a leerse desde casa. La historia cotidiana, festiva y cultural de Mérida tiene ya una nueva puerta de entrada en internet gracias a la hemeroteca digital que ha puesto en marcha el Archivo Histórico Municipal. El nuevo espacio nace con la intención de acercar la memoria local a investigadores, estudiosos y ciudadanos interesados en descubrir cómo se narró la ciudad en otras épocas.

Según ha informado el ayuntamiento emeritense en una nota de prensa, esta nueva sección permite consultar publicaciones periódicas de distintas etapas y funciona como "una ventana al pasado" de la capital extremeña. El objetivo es facilitar el acceso a fondos que forman parte de la memoria documental emeritense y que ahora podrán revisarse de manera digital.

Portada de la Revista de Feria y Fiestas de Mérida de 1934, disponible en el nuevo archivo digital municipal. / Ayuntamiento de Mérida

La hemeroteca arranca con dos colecciones de especial valor. Una de ellas es el Semanario Mérida, publicación de los años cincuenta editada por la Junta de la Biblioteca Municipal "Juan Pablo Forner" y dirigida por José Álvarez Sáez de Buruaga.

La otra gran colección inicial está formada por las Revistas de Ferias y Fiestas de Mérida, con ejemplares comprendidos entre 1929 y el año 2000. Estos materiales permiten recorrer buena parte de la vida social de la ciudad a través de programas festivos, textos, imágenes y referencias que ayudan a entender cómo fue cambiando Mérida a lo largo del siglo XX.

Revistas, boletines y cabeceras históricas

El catálogo digital no se quedará en esos primeros fondos. El Ayuntamiento ha avanzado que la hemeroteca se ampliará con las revistas de Semana Santa y con el Boletín Informativo Municipal de las décadas de los ochenta y noventa.

A esa incorporación se sumarán también ejemplares sueltos de finales del siglo XIX y principios del XX. Entre las cabeceras citadas por el consistorio figuran "Alma Emérita", "El montero extremeño" y "El noticiero emeritense".

La incorporación de estos fondos tiene interés más allá del ámbito académico. Para muchos vecinos, estas publicaciones pueden servir para rastrear nombres familiares, comercios desaparecidos, fotografías antiguas y celebraciones que quedaron fijadas en papel antes de pasar al archivo.

En una ciudad con el peso histórico de Mérida, la digitalización de este tipo de documentos permite además ampliar la mirada sobre el pasado reciente. No se trata solo de conservar grandes hitos patrimoniales, sino también de preservar la letra pequeña de la ciudad: sus fiestas, sus instituciones, sus barrios, sus protagonistas locales y sus cambios sociales.

El Festival de Teatro, desde 1933 hasta 1990

De forma paralela, la sección de Archivo Gráfico se ha enriquecido con el primer tomo del catálogo digital del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Este volumen reúne carteles, programas de mano y fotografías desde el origen del certamen, en 1933, hasta 1990.

El material gráfico del festival añade una dimensión especialmente visual a la memoria local. A través de carteles, programas y fotografías puede seguirse la evolución estética y cultural de una cita que ha marcado la identidad de Mérida y que sigue siendo uno de los grandes referentes culturales de Extremadura.

El Ayuntamiento ha señalado que el segundo volumen del catálogo, correspondiente al periodo comprendido entre 1991 y el año 2000, estará disponible "muy pronto". Con esa nueva entrega, el Archivo Gráfico completará otro tramo clave de la documentación reciente del Festival.

La nueva hemeroteca digital se suma así al trabajo de recuperación, ordenación y difusión del patrimonio documental municipal. Con prensa histórica, revistas festivas, boletines y fondos gráficos, el Archivo Histórico Municipal ofrece una herramienta para leer la Mérida de otras décadas y entender mejor la ciudad que ha llegado hasta hoy.