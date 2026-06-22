"Tú y tú y tú, y solamente tú": Pablo Alborán, emperador de Mérida

No hay mejor definición para un dios que la de ser un dios en sí mismo. Así pisa el escenario, con la garra de quien se sabe auténticamente poderoso. Bajo la diosa Ceres recorre el pasillo de un escenario diseñado exclusivamente para él por su equipo de confianza. Lo recorre con el mismo garbo que Miguel Bosé lo recorría en La Cartuja mientras cantaba 'Sevlla', y el corazón que a Triana va nunca volverá. Son otros tiempos, y seguramente más afortunados para Pablo por tener unos padres que le han enseñado a protegerse, a cuidarse, a amar a los demás, a amarse a sí mismo, a velar por su amor propio para poder amar al otro en la seguridad de que no lastimará su corazón. Pablo ha venido con el resto de los Alborán, con sus padres y su hermano. Y con su hermana en el alma. Y los abraza, y los mira, y les guiña el ojo desde el pabellón de los emperadores de la antigua Roma en la caricia más hermosa dibujada sobre la noche de Augusta Emerita.

Mérida despliega toda su belleza para Pablo Alborán, que es guapo a rabiar y que tiene el virtuosimo de la autenticidad. Llevaba 16 años sin venir y en la noche sofocante del domingo que abre un nuevo verano en la tórrida Extremadura se deja el alma y la piel en el concierto más largo de su gira (supera las dos horas de duración) ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol?, se pregunta Pablo, "sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón". Es una de las odas más hermosas en torno a una relación sentimental cuando el colchón es la nave que te transporta directamente al paraíso y te hace llegar al éxtasis.

Concierto de Pablo Alborán, en Mërida. / Javier Cintas / EXT

Alborán le canta a los amores inocentes, a los ojos que te miran cuando amanece pero también, aunque dándole no más importancia de la justa, a los que te han puesto alguna vez los cuernos. Es una canción, dice él, para los ex. "¿Qué tal te va? He visto que has hecho de nuevo tu vida con él (...) Verte con ese cabrón ha sido mala suerte. Quizás ahora pueda ser más fácil olvidarte. ¿Dónde voy ahora para distraerme? Del recuerdo de tu boca, quiero deshacerme".

Deshacerse de quien te ha sido infiel termina siendo fácil, porque la infidelidad no viene de una falta de amor, viene de una falta de respeto. El infiel, es por regla general, torpe. Y usa frases comunes: «Estás loco, son puras ideas tuyas», «¿No confías en mí?», «¿Me estás revisando el teléfono?». Empiezas por ahí, terminas por decirle adiós. Por eso Pablo quiere aprender a querer de nuevo. Que eso sí que es sano. Incluso quiere aprender a querer de nuevo desde el perdón, que puede ser más sano todavía. "Enséñame a rozarte lento, quiero aprender a quererte, de nuevo, susurrarte al oído, que puedo. Si quieres te dejo un minuto, pensarte mis besos, mi cuerpo, y mi fuego".

Es otra manifestación de agradecimiento a quienes te enseñan a ser sincero en el amor, sin temor a lo que piensas, evitando la mentira. Respetar a quien ha estado presente cuando no estaba la gente que tanto te prometía. Es alabar a quien le debes tanto, con quien aprendes a robarle tiempo al tiempo. Nada mejor que este estribillo para entenderlo: "Me estoy dando cuenta de las cosas que hice mal, la culpa me alimenta con trocitos de cristal. Te quiero buscar para decirte que lo siento. Todo lo que destruí me mata por dentro. Algunos me avisaron que me arrepentiría, supongo que querían evitar mi caída. Ya no sé si quieres algo de mí, quiero apagar la luz de toda mi cabeza, volver a aquella charla con nuestra cerveza, la primera caricia debajo la mes, atarme a ti antes de que desaparezcas".

La sanidad

Y en esta carta de señales de Alborán, su agradecimiento a los de la planta 7, a los que se la juegan cada día en los hospitales, a la sanidad pública. Porque el amor no es invisible, el amor para la recuperacion es una oración, es un lucero que ilumina tu camino para la sanación. Pablo es de los que prefieren pintar de azul el universo, bailar pachanga en verano, subirse a la Luna, a Saturno y a Plutón y bromear incluso con disparatados titulares: "Pablo Alborán se conecta con los extraterrestres en el Teatro Romano de Mérida".

El momento culminante del concierto de Stone&Music Festival llega cuando el malagueño se marca un dueto con Arcángel (el rey del quejío en la garganta): "Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo". Bajo las 64 columnas del Teatro Romano de Mérida, juntos son más dioses todavía. Y poco tienen que envidiar a los antiguos cónsules porque ellos han aprobado con matrícula de honor el consulado de conquistar el proscenio y darle la vuelta a la cavea.

Y, después, en la vida, ya saben: se trata de sobrevivir, salir del kilómetro 0 (el título de su gira, por cierto), aunque la vida te pegue su golpe mortal, aunque la noche de niebla te impida mirar a esta vida que tenemos y que es la nuestra, la que debes defender, fuera de etiquetas, eslogan y bandera para salir ilesos del desastre. Alejémonos de todo aquel que no nos mira de frente, vivamos lo bonito de la vida, pero también lo incierto, y sepamos que todavía quedan himnos como los de Pablo Alborán: "Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz".