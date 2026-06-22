Tres premios y una misma vocación: el periodismo que se hace desde Mérida

Hay noticias que trascienden el hecho informativo y se convierten en motivo de orgullo colectivo. Durante estos días, tres periodistas que desarrollan su labor profesional desde Mérida han recibido importantes reconocimientos nacionales y regionales a su trabajo. Tres nombres, tres trayectorias que hablan de excelencia y de una ciudad que, desde hace décadas, se ha convertido en referente informativo en Extremadura.

La emeritense Celia Lafuente, de COPE Extremadura, ha obtenido el Premio de Periodismo Aqualia. Una distinción que reconoce el talento, el esfuerzo y la sensibilidad periodística de quien lleva a Mérida en la mirada y en la manera de contar las historias. Porque quienes conocemos a Celia sabemos que a ella Mérida le corre por las venas y eso se percibe en cada crónica, en cada entrevista y en cada información elaborada con el cariño y la responsabilidad de quien conoce perfectamente la realidad que narra.

A este reconocimiento se suma el conseguido por Juan Carlos Acosta, voz imprescindible de Canal Extremadura Radio. Segedano de nacimiento, pero tan emeritense que ya es, como suele decirse cariñosamente, "más de Mérida que los caramelos de la Mártir". Su primer premio en los Premios Periodísticos Año SEPAR supone un nuevo respaldo a una trayectoria marcada por el rigor, la cercanía y una extraordinaria capacidad para acercar la información a la ciudadanía. Juan Carlos representa a esa generación de periodistas que han entendido siempre que la credibilidad se construye día a día, micrófono a micrófono y noticia a noticia.

Y completa este brillante trío Miriam Moreno, hasta hace unas semanas en Onda Cero Extremadura. Hellinera de origen, pero plenamente integrada en la vida profesional y personal de la capital extremeña, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana, por un trabajo realizado en su emisora. Este premio reconoce la calidad de un trabajo periodístico comprometido con el territorio, las personas y las historias que merecen ser contadas. Miriam ha demostrado que el buen periodismo sigue siendo una herramienta imprescindible para acercar la realidad a la sociedad con honestidad y profundidad.

Asociación de la prensa

Galardones que tienen un valor añadido ya que llegan, precisamente, en el vigésimo quinto aniversario de la Asociación de la Prensa de Mérida. Una coincidencia que parece un guiño del destino y que sirve para poner de manifiesto la importancia que el periodismo ha tenido y sigue teniendo en la ciudad.

Desde su fundación, la APM se ha convertido en punto de encuentro de profesionales, espacio de defensa de la profesión y lugar de convivencia para quienes comparten la pasión por contar lo que ocurre. Y en este contexto, estos reconocimientos se convierten también en un reconocimiento simbólico a varias generaciones de periodistas que, desde Mérida, trabajan cada día para informar con responsabilidad.

Periodismo de calidad

Son tiempos complejos para la profesión. La inmediatez, la sobreinformación y la proliferación de contenidos sin contrastar hacen más necesario que nunca el trabajo de quienes verifican, contextualizan y explican la realidad. Por eso estos premios tienen un significado especial, porque recuerdan que el periodismo de calidad existe, que sigue siendo valorado y que continúa encontrando profesionales comprometidos con la verdad y el servicio público.

Mérida puede sentirse orgullosa de sus periodistas que ejercen una profesión que, pese a las dificultades, sigue levantándose cada mañana con la misma ilusión de buscar una noticia, contrastarla y contar una historia que merezca ser conocida. Porque detrás de cada premio hay una vocación que rara vez se apaga.

Estos galardones son mucho más que tres éxitos individuales, son el reflejo de una forma de ejercer el periodismo, con honestidad, cercanía y compromiso. Son una ventana de esperanza para quienes estudian esta profesión soñando con ocupar algún día un micrófono, una libreta o una cámara. Son la demostración de que el talento encuentra siempre su camino cuando va acompañado de esfuerzo y de rigor.

En definitiva, son un reconocimiento a una profesión que sigue siendo imprescindible y a una Mérida que continúa generando grandes comunicadores. Y porque, cuando uno de los nuestros triunfa contando historias, de alguna manera también triunfa la ciudad que le enseñó a escucharlas.