La UNED de Mérida revisará la huella de Roma y la Edad Media en dos cursos de verano

La UNED de Mérida dedicará dos de sus cursos de verano a analizar la vigencia de la herencia romana en la sociedad actual y la riqueza cultural de la Edad Media hispánica. Ambas propuestas, con matrícula ya abierta, se desarrollarán en formato híbrido, de manera que los participantes podrán asistir de forma presencial, seguir las sesiones en línea en directo o cursarlas en diferido.

El primero de los cursos, titulado 'Roma, pasado y presente: reminiscencias y paralelismos históricos', se celebrará del 2 al 4 de julio en el Museo Nacional de Arte Romano. La actividad, de 20 horas lectivas y 1 crédito ECTS, estará dirigida por Raúl González Salinero y coordinada por Trinidad Nogales Basarrate.

El programa parte de una reflexión sobre la pervivencia del mundo clásico y, en especial, de la herencia romana en la cultura occidental. Según plantea la propia actividad, aunque la sociedad actual vive marcada por la tecnificación, muchas raíces culturales continúan vinculadas a Roma y siguen condicionando, de forma consciente o inconsciente, determinados códigos sociales y culturales.

Desde esa perspectiva, el curso analizará la presencia de Roma en ámbitos como el Derecho, las lenguas romances, la literatura, la religiosidad, la vida cotidiana, la imagen visual, la esfera femenina, las estructuras sociales complejas o las formas de organización del poder y del espacio geográfico. El objetivo es establecer un marco de reflexión sobre la denominada romanitas y sobre cómo el pasado puede ayudar a interpretar algunos rasgos del presente.

Segundo curso

La oferta formativa continuará del 6 al 10 de julio con el curso 'La trama de la memoria: huellas y ecos de la cultura escrita y representada en la Edad Media hispánica', dirigido por Ricardo Pichel y coordinado por Enrique Jerez Cabrero. En este caso, la actividad tendrá una duración de 30 horas y permitirá obtener 1,5 créditos ECTS.

Durante cinco días, el curso propondrá un recorrido por las distintas manifestaciones de la cultura medieval hispánica a partir de los testimonios escritos y orales que han permitido transmitir, fijar o reconfigurar esa memoria cultural. Aunque el hilo conductor será el patrimonio textual y la cultura escrita, el programa también abordará otras formas de producción y circulación cultural, como las manifestaciones visuales, sonoras y escénicas.

Entre los contenidos previstos figuran la figura de Alfonso X, las tradiciones artúricas y alejandrinas, la historiografía, la escritura de mujeres medievales, el teatro, la oralidad, la tradición legendaria, el pensamiento filosófico y la proyección contemporánea de lo medieval en el ámbito de las Humanidades Digitales.

Este segundo curso está diseñado especialmente para estudiantes y egresados de disciplinas humanísticas, aunque también se dirige a cualquier persona interesada en la cultura medieval y en los procesos de conservación, interpretación y transmisión de la memoria cultural.