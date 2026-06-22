Vecinos de Mérida tiran de la linterna del móvil para cruzar unas calles donde no se veía nada

La imagen sorprendió a quienes pasaban por la zona. Vecinos de Mérida tuvieron que caminar con la linterna del móvil encendida para poder ver por dónde pisaban en varias calles del centro que se quedaron prácticamente a oscuras durante la noche de este pasado domingo.

Ocurrió en el entorno de la plaza de la Concatedral de Santa María, la calle Castelar y la calle San Salvador, donde las farolas permanecían apagadas y la falta de iluminación dejó las vías sin apenas visibilidad. Quienes transitaron por este tramo tuvieron que recurrir al teléfono móvil para orientarse y avanzar con algo más de seguridad por unas calles en las que, según trasladaron vecinos que se encontraban allí, "no se veía nada".

Calles apagadas en pleno casco histórico

La situación llamó la atención de los viandantes por la oscuridad de un recorrido céntrico y habitual para vecinos y visitantes. La realidad que mostraban las fotografías que acompañan esta información dejaba poco margen a la explicación. Calles sin luz, fachadas apenas visibles y personas alumbrando el suelo con el móvil para poder seguir caminando.

El entorno de la Concatedral de Santa María, con zonas en penumbra durante la noche del domingo por la falta de iluminación en varias calles próximas. / Alberto Manzano

El problema se concentró en una zona de paso del casco histórico emeritense, entre la Concatedral de Santa María y las calles próximas. Un trayecto corto, pero que durante la noche del domingo se convirtió en un recorrido incómodo por la falta de alumbrado público.

La linterna del móvil como única guía

La ausencia de luz obligó a extremar la precaución. Bordillos, accesos a viviendas, establecimientos y tramos del pavimento quedaban prácticamente ocultos en la penumbra, lo que llevó a varios peatones a sacar el teléfono y encender la linterna para continuar su camino sin avanzar completamente a ciegas.

La escena no pasó desapercibida. Ver a vecinos cruzando calles del centro con el móvil en la mano para alumbrarse evidenció una incidencia que dejó sin visibilidad un tramo especialmente transitado de Mérida.

Una de las calles afectadas por la falta de iluminación en el centro de Mérida durante la noche del domingo. / Alberto Manzano

Más que una simple falta de luz, la noche dejó una estampa llamativa en el centro de la ciudad. Calles apagadas, vecinos caminando con precaución y la linterna del móvil convertida en la única referencia para atravesar un recorrido donde no se veía nada.