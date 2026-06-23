El IES Santa Eulalia de Mérida allana por las tardes el camino a los ciclos de FP

El IES Santa Eulalia de Mérida ha presentado su oferta educativa vespertina para el curso 2026-2027, dirigida a personas adultas y a quienes desean retomar, completar o ampliar su formación. Entre las principales novedades figuran los cursos preparatorios para acceder a ciclos formativos de grado medio y grado superior, pensados para personas que no cuentan con la titulación necesaria para incorporarse directamente a estos estudios.

La presentación ha tenido lugar este martes y ha contado con la participación de la delegada de Educación del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, y del jefe de estudios del IES Santa Eulalia, Vicente Parejo.

Fajardo ha destacado que el centro, a través de una amplia oferta formativa, "responde a las distintas necesidades de quienes desean continuar aprendiendo". En este sentido, ha señalado que el objetivo es reforzar el "extenso espectro" de oportunidades para las personas que en su momento no pudieron continuar sus estudios y que encuentran ahora una nueva vía para hacerlo.

La delegada ha subrayado además que el Ayuntamiento de Mérida mantendrá su apoyo y colaboración institucional con los centros educativos, dentro de su compromiso con "la educación pública y con la ampliación de oportunidades formativas para la ciudadanía, facilitando su visibilidad".

Nuevas oportunidades formativas

El jefe de estudios del IES Santa Eulalia, Vicente Parejo, ha remarcado que estas enseñanzas suponen nuevas oportunidades para completar estudios en el caso de aquellas personas que no finalizaron la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato. También ha señalado que permiten adquirir nuevas competencias profesionales, ampliar las opciones laborales o aprender por satisfacción personal.

"Desde el IES Santa Eulalia se pretende ofrecer nuevas oportunidades a todas las personas adultas que desean seguir formándose", ha señalado Parejo.

La oferta vespertina está dirigida a personas adultas y también a quienes, con 16 años, cumplen los requisitos para cursar enseñanzas de adultos.

Alumnos durante una prueba académica, en una imagen de archivo sobre el acceso a estudios formativos. / Javier Cintas

Como novedad, el centro ha incorporado los cursos preparatorios de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior. El plazo de solicitud para estas enseñanzas permanece abierto desde el 22 de junio hasta el 10 de julio.

La oferta incluye también estudios de Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, dirigidos a quienes aún no disponen del título de la ESO. En este caso, el plazo de solicitud de plaza se abrirá el 29 de junio y podrá formalizarse hasta el 10 de julio.

Además, el centro ofrece Bachillerato para personas adultas, orientado a quienes necesitan esta titulación para seguir formándose, acceder a un empleo o ingresar en las fuerzas y cuerpos de seguridad. El plazo de solicitud estará abierto del 1 al 10 de septiembre.

FP y certificados duales

El IES Santa Eulalia ha abierto también el plazo de inscripción para su oferta de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad Dual correspondiente al próximo curso académico. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 26 de junio.

Parejo ha señalado que el centro mantiene su apuesta por una formación especializada, práctica y orientada a la empleabilidad, con enseñanzas vinculadas al ámbito de los Servicios Socioculturales y a la Comunidad, "uno de los sectores con mayor demanda de profesionales cualificados".

Dentro de los Ciclos Formativos de Grado Superior, el IES Santa Eulalia impartirá Animación Sociocultural y Turística, Educación Infantil y Mediación Comunicativa, esta última en horario diurno.

El centro ofertará además dos Certificados de Profesionalidad Dual de Nivel III, que combinan formación teórica con experiencia práctica en entornos reales de trabajo. En concreto, se trata de los certificados de Técnico en atención a alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos y Prestación de servicios bibliotecarios.

Las personas interesadas pueden consultar más información sobre la oferta educativa, los plazos de inscripción y los requisitos de acceso en la página web del centro.