El adoquín vuelve a levantar ampollas en Mérida: tercera intervención en un año en la avenida de Extremadura

La maquinaria de obra volvió este lunes a la céntrica avenida de Extremadura de Mérida para corregir las deficiencias detectadas en el pavimento tras la reforma integral de la zona. La actuación, que ha obligado a cortar el tráfico en el tramo comprendido entre el aparcamiento de Santa Eulalia y la rotonda de la Torre, se prolongará hasta el viernes 26 de junio, según informó la Policía Local.

Los trabajos reabren el debate sobre el estado de los adoquines y sobre una intervención que ya había generado numerosas quejas vecinales. Además, en la plaza situada junto a la basílica de Santa Eulalia todavía se apreciaban varios socavones sin tapar, una imagen que deja un aspecto deslucido en uno de los entornos más transitados y simbólicos de la ciudad.

Tercera intervención en un año

Unas obras son amores y otras, dolores. La nueva actuación volvió a poner el foco en el entorno del Hornito, donde los trabajos para corregir el pavimento provocan nuevos cortes de tráfico y más molestias para vecinos, conductores y comerciantes.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mérida, Santi Amaro, ha denunciado que se trataba de la tercera intervención en un año en la obra del Hornito. El edil popular ha criticado las consecuencias que estos trabajos vuelven a tener en la zona: "Más cortes, más costes y más molestias para corregir una actuación que nunca debió llegar a este punto".

Vallas y señales informan de restricciones puntuales al tráfico por obras en el centro. / Ayuntamiento de Mérida

Quejas por los adoquines

El hundimiento y rotura del pavimento ha generado distintas explicaciones entre los vecinos. Algunos han apuntado a la rapidez con la que se ejecutaron las obras en 2025, con el objetivo de terminarlas en plazo, mientras que otros han considerado que los materiales empleados no habían sido los más adecuados para soportar el paso de vehículos pesados.

La situación ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de adoquines en determinadas calles de la ciudad, especialmente en zonas con tráfico continuo o con presencia habitual de vehículos de mayor tonelaje.

Cortes hasta el viernes

Durante los trabajos, la avenida de Extremadura permanecerá cortada al tráfico desde el aparcamiento de Santa Eulalia hasta la rotonda de la Torre. Desde la avenida de Extremadura en dirección a la Torre, solo se permitió el acceso a los residentes de la Rambla y San Juan, que pudieron entrar por esta calle en sentido inverso de circulación.

El tráfico procedente de las calles Almendralejo y Marquesa de Pinares mantendrá el sentido normal hacia la rotonda de la Torre. No obstante, no se permitirá el paso hacia la avenida de Extremadura, aunque sí hacia las calles Cardero, Marquesa de Pinares y Camilo José Cela.

La Policía Local ha instalado señalización viaria para informar de los accesos y de los itinerarios habilitados mientras duraron las obras.