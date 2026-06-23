Alberto, el carnavalero de Mérida que se lleva 29.022 euros en 'Allá Tú' y una sorpresa inolvidable

Alberto Rodríguez Nevado no solo ha salido de 'Allá Tú' con 29.022 euros. También se ha llevado una experiencia que no olvidará, nuevos amigos y una sorpresa familiar que terminó de redondear una tarde muy especial. El emeritense, integrante de Lokácostao, la chirigota ganadora este año del Carnaval Romano de Mérida, ha representado a Extremadura en el concurso de Telecinco con naturalidad, simpatía y ese punto carnavalero que también forma parte de su carta de presentación.

El resultado económico ha sido importante, pero para él la aventura ha ido mucho más allá del premio. "Estoy lo más de contento", ha resumido Alberto tras su paso por el programa. Una frase sencilla, muy suya, que condensa los nervios, la emoción y la alegría de una experiencia que ha vivido durante varias semanas entre Mérida y Barcelona.

Un carnavalero emeritense en Telecinco

El Ayuntamiento de Mérida ya había animado a los vecinos a seguir su participación en el programa, destacando que Alberto llevaría el nombre de la ciudad y de Extremadura a toda España. La cita fue ayer por la tarde, a partir de las 20.00 horas, en Telecinco, y el emeritense acabó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la jornada.

Su presencia en el concurso tenía además un guiño muy local. Alberto forma parte de Lokácostao, la agrupación que este año ha ganado el Carnaval Romano de Mérida, y ha llevado también ese desparpajo al plató de 'Allá Tú'. Cercano, expresivo y con ganas de disfrutar, vivió el programa como algo más que una prueba de suerte.

"Ha sido una experiencia inolvidable", ha contado después de su participación. Y lo dice convencido, porque el concurso le ha dejado mucho más que una cifra en el marcador.

Alberto Rodríguez Nevado, durante su participación en el concurso 'Allá Tú', de Telecinco. / Cedida a El Periódico Extremadura

Tres semanas viajando a Barcelona

La aventura televisiva no se ha limitado a una tarde frente a las cámaras. Alberto ha estado tres semanas viajando a Barcelona para formar parte del programa. Allí ha conocido desde dentro el funcionamiento de 'Allá Tú' y se ha encontrado, según explica, con un ambiente muy parecido al que llega a los espectadores desde casa.

"Lo que se ve en la tele es totalmente real", ha señalado. En su caso, el paso por el concurso le ha servido para descubrir la parte humana que hay detrás del formato: la convivencia, los nervios compartidos, las esperas y la relación con otros participantes.

De hecho, una de las cosas que más valora son los lazos creados durante esas semanas. "He hecho unas amistades que me llevo para toda la vida", ha afirmado. También ha destacado el ambiente entre los concursantes, marcado por "un buen rollo entre compañeros increíble".

"Todo era armonía y buen rollo"

Alberto ha querido subrayar también el trato recibido por el equipo del programa. Producción, maquillaje y el resto de profesionales del formato hicieron que la experiencia resultara cómoda desde el primer momento. "Todo era armonía y buen rollo y te lo hacen súper fácil", ha explicado.

La convivencia, además, no se ha quedado en el plató. El emeritense ha contado que muchas de las personas que conoció durante el programa, incluso algunas que finalmente no llegaron a entrar en la emisión, han mantenido el contacto. "Ha quedado muchísima gente buenísima fuera del programa y ya hemos empezado a hacer quedadas", ha indicado.

Ese vínculo ha cruzado ya la pantalla. Alberto ha relatado que algunos de esos nuevos amigos han pasado incluso por su casa, una muestra de que 'Allá Tú' le ha dejado una red de afectos que va mucho más allá del premio económico.

La sorpresa que no esperaba

Uno de los momentos más emocionantes llegó con la aparición de su madre. Para Alberto fue "la guinda del pastel". No esperaba verla allí, especialmente porque, según ha contado, le dan miedo los aviones. Aun así, ella decidió desplazarse en coche para acompañarlo y sorprenderlo en el plató.

"No me lo esperaba para nada", ha reconocido. La sorpresa convirtió su participación en algo todavía más especial. En una tarde marcada por los nervios del concurso, Alberto encontró también el respaldo más cercano, el de su madre, que quiso estar presente en un momento importante para él.

Alberto Rodríguez Nevado, integrante de Lokácostao, en el plató del programa 'Allá Tú'. / Cedida a El Periódico Extremadura

La decisión de los 29.022 euros

El momento clave llegó cuando tuvo que decidir si seguir arriesgando o quedarse con una cantidad ya muy importante. Finalmente, Alberto optó por plantarse y llevarse 29.022 euros.

La decisión, según ha explicado, fue acertada. Después habría aparecido una cantidad mucho mayor, 150.000 euros, pero el desarrollo posterior del juego habría hecho caer el premio de forma notable. Por eso, el emeritense se queda con la tranquilidad de haber elegido bien.

"Decidí plantarme con 29.022 euros. Después justo hubiese sacado 150.000, pero luego habría bajado muchísimo", ha contado. Y su conclusión es clara: "Creo que hice bien en plantarme. Estoy muy, muy contento con el resultado".

Una tarde redonda

La historia de Alberto tenía todos los ingredientes para enganchar: un vecino emeritense, un carnavalero de Lokácostao, un concurso nacional, una sorpresa familiar y un premio de 29.022 euros. Todo ello con el nombre de Extremadura sonando en un plató de Telecinco.

Antes de la emisión, el Ayuntamiento había lanzado un mensaje de apoyo: "Mucha suerte, Alberto. Mérida estará animándote desde casa". Y así fue. La ciudad tuvo ayer por la tarde un motivo más para mirar a la televisión y celebrar que uno de los suyos saliera de 'Allá Tú' con una sonrisa, nuevos amigos y un premio de los que no se olvidan.