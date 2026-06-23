La barriada de San Juan de Mérida celebra fiesta por partida doble con su patrón y la Semana Cultural

La barriada de San Juan, en Mérida, vivirá desde este miércoles una fiesta por partida doble. Por un lado, celebrará la festividad de San Juan Bautista, su patrón. Por otro, dará el pistoletazo de salida a su Semana Cultural, una programación que se prolongará hasta el domingo con propuestas pensadas para todos los públicos y con la convivencia vecinal como hilo conductor.

La celebración arrancará este miércoles 24 de junio con la procesión de San Juan Bautista, que recorrerá distintas calles de la barriada y de María Auxiliadora. Será el primer acto de unos días en los que el barrio combinará devoción, actividades lúdicas, gastronomía popular, música y encuentros vecinales.

Juegos, pregón y espectáculo

La programación continuará el jueves 25 de junio, a partir de las 20.00 horas, con juegos infantiles en el parque, una actividad abierta a los niños del barrio y pensada para fomentar la participación de las familias.

El viernes 26 de junio llegará uno de los momentos centrales de la Semana Cultural. A las 21.30 horas se celebrará el tradicional vino de honor en el Centro Social, con la participación de socios, autoridades e invitados. Después, a las 23.00 horas, tendrá lugar el pregón oficial de las fiestas, que este año correrá a cargo de Drag Necar y Pamela Creeme.

Tras el pregón, ambas ofrecerán un espectáculo con música, humor y diversión para inaugurar oficialmente los días grandes de la Semana Cultural, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

Cartel anunciador de la Semana Cultural de San Juan 2026 en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Gastronomía, música y fiesta de la espuma

El sábado 27 de junio estará marcado por la participación vecinal. A las 12.00 horas se celebrará el tradicional concurso de cuatrola en el parque, mientras que a las 12.30 horas, en el Centro Social, tendrá lugar el concurso de tortillas de ingredientes variados y gazpacho, una de las citas más esperadas por los amantes de la gastronomía popular.

La jornada continuará por la tarde con la actuación musical de Chova y su piano, prevista a partir de las 20.30 horas. Media hora después, a las 21.00 horas, se celebrará una fiesta de la espuma acompañada de un concurso de TikTok. La noche se completará con juegos para adultos y música, en un ambiente pensado para bailar y compartir un momento de convivencia entre vecinos.

Clausura flamenca

Las actividades continuarán el domingo 28 de junio. A las 19.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de toboganes acuáticos y de una nueva fiesta de la espuma. La clausura de la Semana Cultural llegará a las 22.00 horas con una actuación flamenca a cargo del Estudio de Creación y Formación Artística de Vanesa y Fuensanta Blanco.

La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, que, según ha señalado, "contribuyen a fortalecer los lazos vecinales, dinamizar los barrios y mantener vivas las tradiciones populares de la ciudad".

También ha valorado el trabajo realizado por la asociación vecinal y por los voluntarios que hacen posible la organización de esta celebración, para la que el Ayuntamiento de Mérida colabora con financiación y con la aportación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las distintas actividades.