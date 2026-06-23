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Balance de tráfico

Un conductor ebrio, dos sin carné y cuatro heridos en las calles de Mérida

Los agentes han instruido un atestado por alcoholemia en la calle San Fausto y dos diligencias por conducir sin licencia en la avenida Eugenio Hermoso y en la calle Pontezuelas

Policía Local de Mérida.

Policía Local de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Policía Local ha registrado 20 incidentes relacionados con la siniestralidad vial durante la semana del 15 al 21 de junio, con un balance de cuatro personas lesionadas y 16 expedientes por daños materiales.

Entre las actuaciones más relevantes, los agentes han instruido un atestado por conducción bajo la influencia del alcohol en la calle San Fausto. Además, se han registrado dos delitos por conducir sin la preceptiva licencia, detectados en la avenida Eugenio Hermoso y en la calle Pontezuelas.

Atropello y colisiones por alcance

El balance semanal incluye también un atropello y un incidente con lesiones por elementos fijos en la calle Vicente Aleixandre. A estos siniestros se han sumado varios alcances por no mantener la distancia de seguridad, uno de ellos con lesiones leves.

Agentes de la Policía Local emeritenses.

Agentes de la Policía Local emeritenses. / Ayuntamiento de Mérida

En otra colisión por alcance, ocurrida en la calle Duque de Ahumada, se han visto afectadas dos personas, que han resultado heridas leves.

Preferencia de paso y controles de alcohol

La Policía Local ha intervenido asimismo en colisiones fronto-laterales y por raspado en las calles del Acero, Pamplona y Perú, en siniestros vinculados a no respetar la preferencia de paso.

Noticias relacionadas y más

Dentro de las labores de vigilancia y prevención desarrolladas por los agentes, se han realizado 47 pruebas de alcoholemia, de las que solo una ha dado resultado positivo.

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