La Semana Santa de Mérida busca cartel para el año que viene con 2.000 euros de premio

La Semana Santa de Mérida empieza a buscar la imagen que la anunciará el año que viene. La Junta de Cofradías ha convocado el concurso de pintura para elegir el cartel oficial, un certamen dotado con un premio único de 2.000 euros para la obra ganadora. Los trabajos podrán presentarse hasta las 14.00 horas del 30 de octubre de 2026 y deberán remitirse a la dirección Junta de Cofradías de Mérida, apartado de Correos 160, 06800 Mérida (Badajoz).

Según han recogido las bases publicadas por la propia Junta de Cofradías, el concurso queda abierto a obras realizadas con técnicas de óleo, acrílico, acuarela, pastel, sanguina o técnicas mixtas en las que intervenga alguna de las anteriores. El formato deberá ser vertical, con unas medidas de 50 por 70 centímetros, y las piezas tendrán que presentarse sobre bastidor o soporte rígido.

Motivos propios de la ciudad

El tema será de libre elección dentro de los motivos propios de la Semana Santa emeritense, aunque las bases han subrayado que deberán destacarse sus elementos distintivos, entre ellos el entorno monumental de la ciudad. La organización ha advertido de que podrá ser eliminada cualquier obra que se considere que interpreta de forma inadecuada o irreverente los valores e ideas de la religión católica.

Los trabajos deberán incluir el texto "Semana Santa de Mérida 2027", con la forma, tipo, tamaño y diseño que determine cada autor. Quedan excluidas, sin embargo, las tintas metálicas, purpurinas y colores fluorescentes, debido a las dificultades que pueden plantear para su reproducción.

La Junta de Cofradías se reserva además el derecho de poder añadir la inscripción "Declarada de Interés Turístico Internacional" en la base de la obra ganadora en el momento de su edición y reproducción.

Obras inéditas y sin inteligencia artificial

Las bases establecen que los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos. No podrán suponer copia de otros carteles realizados en cualquier soporte, tiempo o medio de comunicación, incluidas las redes sociales, ni plagio de obras de otros artistas. También queda expresamente excluida la utilización de inteligencia artificial.

Las obras se presentarán sin firma de autor y estarán identificadas únicamente bajo un lema, que deberá ir escrito en la parte trasera de la obra. Para acreditar la autoría, cada participante tendrá que adjuntar un sobre cerrado junto al trabajo presentado.

Con el objetivo de garantizar el anonimato de los participantes durante todo el proceso, desde la presentación de las obras hasta la elección de la ganadora, no estará permitida la reproducción de los trabajos en ningún medio o soporte, incluidas las redes sociales. Esta prohibición afecta tanto a la propia imagen de la obra como al lema que la identifica o a cualquier otro dato que pudiera relacionarla con su autor.

Exposición en Cuaresma

La Junta de Cofradías podrá realizar finalmente una selección de los carteles presentados para exponerlos durante la próxima Cuaresma en el Real Edificio de la Carnicería, sede de la entidad cofrade emeritense.