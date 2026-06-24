Julio llega con nómina en Mérida: 178 contratos públicos y estas son las plazas

El Ayuntamiento de Mérida comenzará a incorporar a partir del 15 de julio a las 178 personas que serán contratadas dentro del nuevo Plan de Empleo municipal, dotado con 2,5 millones de euros y financiado íntegramente con fondos propios con cargo al remanente de tesorería de 2025. El portavoz municipal y delegado de Empleo, Julio César Fuster, ha presentado este miércoles la iniciativa, que ha definido como "el mayor plan de empleo" puesto en marcha por el consistorio con recursos propios.

La convocatoria ha sido publicada este 24 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz, donde se detallan las plazas y categorías previstas. La mayoría de los puestos se cubrirán mediante bolsas de empleo ya existentes en el Ayuntamiento y publicadas en el portal del empleado, aunque también se abrirán nuevas bolsas de forma inmediata para determinados perfiles.

Refuerzo de servicios municipales

El plan contempla contratos de entre seis y doce meses para reforzar distintos servicios municipales, incluida la campaña de verano. Entre las contrataciones previstas figuran 20 conserjes, 20 socorristas para las piscinas municipales, 50 operarios de limpieza, 10 administrativos, 23 trabajadores de jardinería, además de técnicos de igualdad, educadores sociales, trabajadores sociales y técnicos de sonido para la producción de eventos, entre otros perfiles.

Fuster ha defendido que esta inversión permitirá "reforzar los servicios públicos" y también "cuidar de las personas de la ciudad de Mérida", con una mejor atención y una mayor eficacia en áreas directamente vinculadas al día a día de los vecinos.

Las contrataciones se canalizarán a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) y de las bolsas propias del Ayuntamiento. El delegado ha recordado, entre otras, la inscripción "exprés" habilitada hace unas semanas para socorristas, y ha avanzado que se pondrán en marcha nuevas bolsas para perfiles como operarios de electricidad u oficiales de jardinería.

6,2 millones para empleo hasta final de 2026

Con los 2,5 millones del nuevo plan, el Ayuntamiento de Mérida habrá movilizado al finalizar 2026 un total de 6,2 millones de euros para políticas de empleo, una cifra que, según Fuster, supone la mayor cuantía pública destinada a este ámbito en la historia de la ciudad. En conjunto, estas actuaciones ofrecerán una oportunidad laboral a 505 personas.

Fachada del consistorio emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

De esos 6,2 millones, el 57% (unos 3,5 millones) procederá de fondos propios municipales. Al nuevo plan se suman el Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM), desarrollado con la Junta de Extremadura, con una inversión de 2.711.000 euros (de los que 633.000 euros son municipales) para contratar a 123 personas.

También está en marcha el plan de empleo de la Diputación de Badajoz, dirigido a 20 personas y dotado con 567.000 euros, además de las contrataciones incluidas en el Capítulo 1 del presupuesto municipal, que Fuster ha cifrado en 367.000 euros para dar empleo a 184 personas destinadas a cubrir bajas por incapacidad temporal, reforzar servicios puntuales y atender otras necesidades.

El desempleo en la ciudad

El portavoz municipal ha situado este nuevo plan dentro de la evolución del empleo en Mérida durante los últimos años. Según los datos ofrecidos por Fuster, en 2015, cuando Antonio Rodríguez Osuna tomó posesión como alcalde, la tasa de paro era del 28,22%, mientras que actualmente se sitúa en el 14,69%. Esto supone, ha señalado, una reducción de 13,53 puntos y prácticamente la mitad del desempleo en once años.

El delegado ha indicado también que desde 2015 hay 3.500 personas menos inscritas como demandantes de empleo en Mérida y ha subrayado que la ciudad registra ahora la tasa de paro más baja de los últimos 25 años. "Hemos pasado de tres desempleados cada diez personas a un desempleado cada siete personas", ha afirmado.

Fuster ha vinculado esta evolución al crecimiento económico de la ciudad, al esfuerzo del tejido empresarial, a la "estabilidad institucional" del Ayuntamiento y a la reforma laboral del Gobierno de España. También ha defendido la estrategia municipal desarrollada durante la última década, no solo a través de planes de empleo, sino mediante políticas relacionadas con el turismo, la apertura de empresas, la industria cultural y la programación de eventos con retorno económico.

El portavoz ha concluido que el empleo es "la mejor política social" y ha remarcado que, aunque el gobierno local considera necesario seguir avanzando, los datos muestran, a su juicio, que el Ayuntamiento "está haciendo los deberes".