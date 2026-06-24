Una colosal grúa levanta todas las miradas junto a la Torre de Mérida

Una colosal grúa instalada junto a la Torre de Mérida ha levantado todas las miradas en las últimas horas por las dimensiones del dispositivo y por los movimientos realizados junto a la pequeña rotonda situada en este entorno de la ciudad. La imagen ha llamado la atención de peatones y conductores que han pasado por la zona, al tratarse de una intervención poco habitual en un punto tan visible de la capital extremeña.

La colosal grúa instalada en el entorno de la Torre de Mérida durante los trabajos en el sistema de extracción del restaurante. / Javier Cintas

Los trabajos se han centrado en la renovación de los conductos del sistema de extracción de humos y olores de un restaurante asiático ubicado en los bajos de un edificio situado al lado de la Torre de Mérida. Para poder actuar en esta instalación ha sido necesario utilizar una grúa de gran tamaño, ya que los tubos debían elevarse hasta la parte superior del inmueble.

La colosal grúa instalada en el entorno de la Torre de Mérida durante los trabajos en el sistema de extracción del restaurante. / Javier Cintas

La actuación ha consistido en la colocación o sustitución de varios tramos de la salida de extracción, una instalación clave en este tipo de establecimientos para evacuar humos y olores desde la cocina hasta la cubierta del edificio. Las dimensiones de los conductos y la altura del inmueble han obligado a desplegar un operativo llamativo, con piezas izadas desde la vía pública.

La colosal grúa instalada en el entorno de la Torre de Mérida durante los trabajos en el sistema de extracción del restaurante. / Javier Cintas

Notable expectación

La presencia de la grúa ha generado una notable expectación entre vecinos y personas que se encontraban en la zona, ya que los trabajos se han desarrollado en un espacio de paso y junto a una de las referencias urbanas más reconocibles de la capital autonómica. Algunos viandantes se han detenido para observar las maniobras, mientras que otros han seguido la escena desde los vehículos al atravesar la rotonda.

La grúa eleva uno de los conductos junto al edificio donde se encuentra el restaurante asiático. / Javier Cintas

Aunque la imagen más llamativa ha sido la del brazo de la grúa alcanzando la parte alta del edificio, la intervención ha servido para mejorar el sistema de extracción del restaurante asiático. Pero la postal del día ha sido otra: una grúa enorme asomada a la Torre de Mérida y varios tubos suspendidos en el aire, una escena difícil de pasar por alto.