Antes fumar en bares parecía normal y Mérida usa ese espejo contra el alcohol en menores

El Ayuntamiento de Mérida presentó ayer una nueva campaña institucional de concienciación y prevención del consumo de alcohol en menores de edad. La iniciativa, que lleva por lema "Lo normal cambia, sus consecuencias no", plantea una idea central: aquello que en otra época se veía como cotidiano puede acabar siendo rechazado cuando la sociedad toma conciencia de sus riesgos.

El delegado de Sanidad, Marco Antonio Guijarro, explicó que la campaña pretendía "reconocer los avances logrados y, al mismo tiempo, actuar con firmeza ante los retos que aún quedan por resolver". La acción ha sido diseñada y ejecutada por la productora extremeña Synopsis 103 Factory of Communication.

Guijarro señaló que el objetivo municipal era "avanzar en la desnormalización del consumo de alcohol entre los menores de edad" y recordar a la sociedad "la responsabilidad compartida" en la protección de los adolescentes frente a los riesgos del consumo de alcohol.

Del chupete con alcohol al humo en los bares

La campaña se compone de tres piezas audiovisuales que comparan la actual permisividad social hacia el consumo juvenil de alcohol con escenas cotidianas del pasado que hoy se rechazan por razones de salud pública.

Los tres spots se difundirán a través de soportes digitales y llevan por título "De cañas en familia", "Una copa, lo normal" y "De fiesta en la calle". En ellos se contraponen las excusas actuales sobre el consumo con imágenes inspiradas en otras décadas: una abuela impregnando un chupete con alcohol en los años 70, un niño viajando sin cinturón en los 80 o el humo del tabaco inundando los bares en los 90.

La directora creativa de Synopsis, Lucía Hernández, señaló que el mensaje de fondo era que, "de la misma manera que logramos erradicar aquellos hábitos perjudiciales en el pasado, la sociedad actual debe unirse para resolver el problema del consumo de bebidas alcohólicas en menores".

Presentación de la campaña de Mérida contra el consumo de alcohol en menores. / Ayuntamiento de Mérida

Una bajada histórica que no elimina el riesgo

El proyecto se apoya en los datos del último informe nacional Estudes, que sitúa el consumo de alcohol alguna vez entre adolescentes en el 73,9%, un mínimo histórico según los datos trasladados durante la presentación de ayer.

Para el delegado de Sanidad, se trata de una "buena tendencia", aunque advirtió de que no debe conducir a la autocomplacencia. Guijarro recordó que los últimos indicadores de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas reflejan la persistencia de conductas de riesgo vinculadas al consumo de alcohol.

Según esos datos, el 20,8% de las urgencias hospitalarias por consumo exclusivo de alcohol en España presenta cuadros críticos de pérdida de conciencia o coma etílico. Además, el 8,8% de esos pacientes requiere ingreso directo en planta o en UCI.

La facilidad para comprar alcohol

La campaña también pone el foco en el entorno comercial y en el acceso de los menores a las bebidas alcohólicas pese a la prohibición legal. Las memorias estadísticas del Plan Nacional sobre Drogas citadas por el Ayuntamiento indican que el 44,1% de los menores que compraron alcohol en los últimos 30 días lo adquirió directamente y de forma presencial en comercios de barrio o tiendas de conveniencia.

Otro 43,1% lo hizo en supermercados o grandes superficies. Además, los datos expuestos por Sanidad señalan que el 90,3% de los estudiantes admite que conseguir bebidas alcohólicas les resulta "fácil o muy fácil".

La campaña es la tercera actuación del programa Menores Saludables prevista para este año 2026. Está financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento de Mérida.