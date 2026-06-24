La muerte de Francisca García Martín, Paquita, ha dejado hace unos días una profunda tristeza entre quienes compartieron con ella años de cercanía, compromiso y cariño en torno al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. La institución ha despedido a “nuestra Paquita” con un mensaje muy emotivo, en el que ha trasladado su pésame a familiares y amigos y ha recordado la huella de una mujer que formó parte del programa de Eméritos del Patrimonio con una entrega difícil de olvidar.

"Sin avisarnos, nos ha dejado Francisca García Martín, Paquita, nuestra Paquita", ha expresado el Consorcio en una despedida pública marcada por el afecto y por la sensación de vacío que ha dejado su ausencia. La entidad ha señalado que Paquita era Emérita del Patrimonio del Consorcio y, probablemente, la más veterana de este grupo de colaboradores.

Una vida unida al patrimonio

Paquita formaba parte de esas personas que, desde la discreción y la constancia, han ayudado a sostener la vida cotidiana del patrimonio emeritense. Como el resto de Eméritos, ofrecía su tiempo "con generosidad, entrega y simpatía" para ayudar al Consorcio a llegar "donde solos no podemos llegar", según ha recordado la institución.

Su relación con el programa iba mucho más allá de una colaboración. Para ella, ser Emérita era una forma de sentirse útil, activa y vinculada a la ciudad. Ella misma decía que ser Emérita le daba vida e incluso daba las gracias por poder formar parte de esa labor.

Muere Paquita, la mujer que dejó una sonrisa imborrable en el Consorcio de Mérida. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Ahora, el Consorcio ha querido devolverle ese agradecimiento con unas palabras cargadas de emoción: "Nosotros decimos que el agradecimiento eterno es hacia ti".

“Nuestra Paquita”

El mensaje de despedida también ha mostrado la dimensión más personal de Francisca García Martín dentro del Consorcio. No era solo una colaboradora veterana, sino una presencia cercana, alegre y muy querida por quienes la trataron.

"Vamos a echar mucho de menos tu alegría, tu simpatía y generosidad, tus permanentes ganas de aprender", ha señalado la institución, que también ha recordado los viajes con los Mecenas, que ya "no serán lo mismo" sin ella.

Entre las palabras del Consorcio ha aparecido además una frase íntima, casi familiar, que resume el cariño que despertaba Paquita entre quienes compartieron tiempo con ella: "Ese vino. ¿A quién vamos a cuidar ahora?".

Una sonrisa imborrable

La despedida ha estado atravesada por la tristeza, pero también por el deseo de recordar a Paquita desde la luz que transmitía. El Consorcio ha reconocido que ha sido "un día muy triste", aunque ha pedido recordarla siempre con su "eterna sonrisa".

Muere Paquita, la mujer que dejó una sonrisa imborrable en el Consorcio de Mérida. / Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Con su fallecimiento, el programa de Eméritos del Patrimonio ha perdido a una de sus integrantes más veteranas y queridas. Paquita ha dejado una huella sencilla pero profunda, hecha de tiempo compartido, generosidad, alegría, ganas de aprender y compromiso con el patrimonio de la ciudad.

"Vuela alto, Paquita", ha concluido el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en una despedida que ha convertido la pena por su ausencia en gratitud por todo lo que aportó.