La nube baja a Mérida: Telefónica instala en la ciudad una de sus 17 piezas clave para procesar datos en España

Los datos viajan cada vez más rápido, pero también necesitan hacerlo cada vez más cerca. Esa es la lógica del edge computing, la tecnología que Telefónica acaba de desplegar en España con 17 nodos repartidos por el país, uno de ellos en Mérida. La compañía ha completado el proyecto seis meses antes del plazo comprometido.

El denominado Plan Edge ya tiene activos sus servicios en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Valladolid, Gijón, A Coruña, Terrassa, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela y Mérida. La presencia de la capital extremeña sitúa a la región dentro de una red nacional pensada para acercar el procesamiento de datos a empresas, administraciones e infraestructuras.

El anuncio se ha producido en el marco del DigitalES Summit, que se celebra este miércoles y jueves en Madrid. Allí, el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha defendido que "las redes son críticas para el país y la base de su soberanía digital".

Para qué sirve el edge computing

El edge computing permite procesar, analizar y almacenar datos lo más cerca posible del lugar en el que se producen. A diferencia de los centros de datos tradicionales o del cloud computing, esta arquitectura acerca al cliente el procesamiento y el almacenamiento, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y mejorar el control sobre la información.

En la práctica, esta tecnología puede resultar especialmente útil en servicios que necesitan rapidez, baja latencia y gestión cercana del dato. Telefónica cita ámbitos como la industria 4.0, la conducción asistida, la logística, los puertos, el comercio, las comunicaciones masivas o los gemelos digitales.

Para Extremadura, el nodo de Mérida coloca a la comunidad en el mapa de una infraestructura tecnológica que la compañía vincula a nuevos servicios digitales para empresas y administraciones. La nota no detalla, por ahora, la ubicación exacta del nodo emeritense ni la inversión asociada a esta instalación.

Servicios digitales soberanos

Borja Ochoa ha situado este despliegue dentro de una propuesta más amplia de Telefónica basada en redes, ciberseguridad, inteligencia artificial, cloud y servicios digitales soberanos. Según ha señalado, la compañía quiere ayudar a administraciones, infraestructuras, empresas y pymes a evaluar, proteger, operar y evolucionar sus activos digitales esenciales.

"No se trata de una declaración institucional sobre la importancia de la soberanía digital, sino de una propuesta comercial concreta para responder a una necesidad creciente de control, resiliencia y autonomía tecnológica", ha explicado el presidente de Telefónica España.

Ochoa también ha subrayado la importancia de saber dónde están los datos, quién los procesa, quién los protege y quién tiene la última palabra sobre ellos. "Hablamos de saber dónde están los datos, quién los procesa, quién los protege y quién tiene la última palabra", ha afirmado.

Menos latencia y más control del dato

Según Telefónica, el edge suma a las ventajas del cloud, como la elasticidad y la alta disponibilidad, mayores prestaciones, menores latencias y un mayor control del dato. También refuerza las capacidades de redes de nueva generación como la fibra óptica FTTH y la tecnología móvil 5G.

Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, durante su intervención en DigitalES Summit. / DigitalES

La compañía asegura que no solo ha finalizado la puesta en marcha de los nodos, sino que ya comercializa servicios B2B en los ecosistemas productivos de cada una de esas zonas. La propuesta está orientada a clientes empresariales y públicos que necesitan desplegar aplicaciones digitales con mayor cercanía al origen de la información.

En ese contexto, la red de nodos puede servir para acelerar servicios avanzados en sectores donde la digitalización pesa cada vez más. En el caso extremeño, el interés puede estar en áreas como la administración pública, la logística, la agroindustria, la gestión de infraestructuras o los servicios conectados, aunque la compañía no ha concretado aún proyectos específicos en la región.

Un proyecto con encaje europeo

El despliegue sigue la ruta europea para el desarrollo de una oferta cloud-edge de nueva generación. El objetivo es que empresas y administraciones públicas puedan desarrollar aplicaciones basadas en edge computing y reducir la dependencia de proveedores de servicios con plataformas ubicadas fuera de la Unión Europea.

El proyecto se ha articulado mediante un Proyecto de Interés Común Europeo, IPCEI, coordinado por la Comisión Europea y con participación de distintos Estados miembros. En junio de 2021, la propuesta de Telefónica España fue la mejor valorada a nivel nacional y se presentó al IPCEI para el desarrollo del edge computing.

Durante su intervención en DigitalES Summit, Ochoa también ha abogado por aumentar la inversión, impulsar alianzas reales y avanzar hacia un marco regulatorio que facilite la creación de capacidades tecnológicas en Europa.

"Las cosas están yendo bien"

El presidente de Telefónica España se ha referido además a la situación de la compañía y ha asegurado que "las cosas están yendo bien". Según ha señalado, la teleco está ejecutando su plan estratégico según lo previsto y está mejorando en la dirección marcada.

Ochoa ha añadido que ve muchas oportunidades en el sector tecnológico y que Telefónica, como compañía, está "muy bien posicionada" para aprovecharlas. En ese escenario, el nodo de Mérida queda integrado en una red nacional con la que la operadora quiere reforzar su oferta digital para empresas, administraciones y pymes.