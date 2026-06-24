Pedro Acosta, el boxeador que guarda la puerta del Jazz y vigila el Hospital de Mérida

En el boxeo todo el mundo mira las manos, pero casi siempre manda la cabeza. Saber esperar, medir, respirar y no dejarse llevar antes de tiempo forma parte del oficio tanto como golpear. Quizá por eso Pedro Acosta Barbosa no necesita levantar la voz para hacerse notar en la puerta del Jazz, uno de los locales más reconocibles de la noche emeritense. Impone antes por presencia que por palabras, pero quienes tratan con él saben que su verdadera fuerza está en la tranquilidad. A sus 53 años conserva una salud y una capacidad física que ya quisieran muchos más jóvenes, y una de sus claves sigue siendo el deporte que le ha marcado el cuerpo, el carácter y la forma de afrontar la vida.

Nacido en Basurto, Bilbao, en 1973, e hijo de extremeños emigrantes, su historia empezó lejos de la tierra familiar, pero con Extremadura siempre en el corazón. Su madre es de Torremejía y su padre, de la Sierra de Gata. Como tantas familias extremeñas, tuvieron que marcharse al País Vasco en busca de trabajo y futuro. Allí nació Pedro, en un hogar atravesado por esa memoria de ida y vuelta que forma parte de la historia reciente de muchas casas de la región.

De niño probó varios deportes, pero ninguno terminó de encajar. El fútbol no era lo suyo. El atletismo, tampoco. Hasta que apareció el boxeo. Lo resume con naturalidad: "Probé fútbol y no valía, probé atletismo y tampoco. Probé boxeo y se me daba bien". Aquel descubrimiento no fue una afición pasajera, sino el comienzo de una vida construida sobre disciplina, sacrificio, respeto y control. Sobre todo control. Porque quien ha aprendido a pegar también aprende, si el deporte se entiende bien, cuándo no debe hacerlo.

Del ring a la vida adulta

A los 15 años fue campeón de España amateur en Almería. A los 17 repitió en Asturias y a los 18 volvió a lograrlo en Gran Canaria. Disputó 78 combates como amateur, con solo cinco derrotas y dos nulos, y al terminar el servicio militar en Vizcaya dio el salto al profesionalismo. Se retiró con un balance de 16 victorias y una derrota, fue aspirante al Mundo Hispano y llegó a disputar un título de España a diez asaltos.

De aquella etapa habla sin nostalgia exagerada, pero con orgullo. "Deportivamente fue la mejor de mi vida". Lo dice antes de corregirse con la prudencia de quien sabe que la vida no se resume en un cuadrilátero. Ahora, explica, la mejor etapa también tiene que ver con sus hijos. El boxeo le dio oficio, carácter y una manera de estar en el mundo. "Me ha aportado todo: ser trabajador, buena persona y respetar".

La parte menos visible del boxeo, asegura, no está solo en los golpes, sino en todo lo que ocurre antes de subir al ring. Las dietas, el hambre, la tensión de llegar a una velada y tener que dar el peso correcto en la báscula. "Lo peor es no comer, no llegar al peso. Tienes que hacer maravillas para poder darlo". Por eso, cuando habla de boxeo, no habla únicamente de deporte, sino de una escuela de vida que enseña a resistir incluso antes de que suene la campana.

Seguridad y noches largas

Después de dejar el boxeo profesional, Pedro Acosta se dedicó siempre a la seguridad. Trabajó en el metro de Madrid, en la pasarela Cibeles y en la T4 de Barajas, donde le tocó vivir el atentado de 2006. "Nos cogió allí porque llevábamos el tema de la seguridad. Aquello fue fuerte. Algunos compañeros cayeron con depresiones". No se recrea en el golpe, pero tampoco lo esquiva: hay días que se quedan dentro aunque uno siga trabajando.

Con poco más de veinte años regresó a Extremadura y acabó echando raíces en Mérida. Hoy trabaja como vigilante de seguridad en el hospital de la capital autonómica, donde lleva alrededor de 17 años, y compagina ese empleo con la puerta del Jazz, donde suma más de una década. A veces cambia turnos, otras dobla jornada, y durante años también dio clases de boxeo. Hasta que el cuerpo y el reloj empezaron a pedirle seleccionar batallas.

En la noche, asegura, la clave no es tener más fuerza que nadie, sino más cabeza. "Yo arreglo más las cosas hablando que con la mano". Lo dice alguien que sabe perfectamente lo que puede hacer con las manos, y quizá por eso no necesita demostrarlo. En el Jazz, explica, el ambiente suele ser tranquilo, diverso y sin rigideces: jóvenes, mayores, gente en pantalón corto o en chándal, públicos distintos que se mezclan sin demasiados problemas. La puerta, en su caso, no funciona como una frontera hostil, sino como un lugar desde el que ordenar la noche sin romperla.

La calma como autoridad

Eso no significa que nunca haya tenido que intervenir. Ha echado a clientes, sí, pero casi siempre con palabras. También ha visto momentos tensos: una botella rota, algún cuchillo, situaciones en las que la sangre fría cuenta más que los kilos. "Soy muy tranquilo. El deporte te da esa tranquilidad, porque sabes dónde puedes llegar y lo que puedes hacer". Esa frase explica bastante bien al personaje: la autoridad de quien no necesita convertir cada conflicto en una pelea.

La imagen clásica del portero de discoteca, asociada al gesto agrio y a la mano fácil, no encaja con él. Pedro defiende otra forma de estar en la puerta: firme, sí, pero cercana. "Somos demasiado simpáticos". En esa broma hay algo de declaración de principios. Para él, la seguridad no consiste solo en impedir que algo pase, sino en evitar que una noche normal se tuerza por no haber sabido hablar a tiempo.

En casa, el boxeo del mismo modo ha sido una presencia constante. Tiene tres hijos y todos han practicado. Su hija llegó a ser campeona de España en Asturias y Palencia, aunque ahora está centrada en sus estudios de Ciencias del Deporte y en sus prácticas. "Lo principal es lo principal". Pedro entiende mejor que nadie que no todos los combates se ganan encima de un ring. A veces toca apartarse, estudiar, trabajar y seguir creciendo de otra manera.

A los 53 años, reconoce que la puerta ya pesa más que antes. Pesan las horas del hospital, las noches, los cambios de turno y esas jornadas dobladas que se hacen por la familia más que por uno mismo. Pero Pedro Acosta sigue ahí, entre la seguridad y la noche, con la serenidad de quien ha recibido golpes suficientes como para saber que la fuerza también consiste en no tener que demostrarla. Hijo de emigrantes, campeón de España, vigilante y portero, ha aprendido que la mejor pelea, casi siempre, es la que se evita antes de que empiece.