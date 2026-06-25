El arte milenario que Mérida mantiene vivo cumple 30 años en el taller de mosaicos de Luisa Díaz Liviano

El Centro Cultural Alcazaba acoge desde este miércoles la exposición "Discipuli Ex Officina Antea: 30 años aprendiendo a hacer mosaicos", una muestra que recorre tres décadas de enseñanza, creación artística y transmisión de un oficio ligado a la identidad histórica de Mérida. La propuesta, dirigida por Luisa Díaz Liviano, reúne una selección de piezas realizadas por el alumnado del taller Ex Officina Antea y permanecerá abierta al público hasta el 22 de julio.

Vista de la exposición "Discipuli Ex Officina Antea: 30 años aprendiendo a hacer mosaicos", inaugurada en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha inaugurado la exposición y ha destacado la relevancia de Díaz Liviano en el panorama cultural de la ciudad. Vélez ha subrayado "la huella que la artista deja en Mérida" y ha señalado que, además de las obras que pueden verse en distintos puntos de la ciudad, está transmitiendo "una afición, un oficio y un arte".

Tres décadas de aprendizaje

La exposición se plantea como un doble homenaje: por un lado, a la trayectoria del taller y, por otro, al alumnado que ha mantenido viva esta práctica artesanal durante 30 años. La propia Luisa Díaz Liviano ha explicado que su intención era "un homenaje a mis alumnos" y ha recordado que llevan "30 años dando clase de mosaicos". También ha señalado que desde el inicio detectó "una carencia no solo de realizar mosaicos, sino de enseñar también el arte que mi padre había empezado".

Vista de la exposición "Discipuli Ex Officina Antea: 30 años aprendiendo a hacer mosaicos", inaugurada en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

El taller Ex Officina Antea inició su andadura en 1991, siguiendo la tradición de Antonio Díaz Pintiado. Su faceta educativa comenzó en 1996, vinculada a la Universidad Popular del Ayuntamiento, y posteriormente se consolidó como una iniciativa particular ante la demanda del alumnado.

Una familia de artesanos

A lo largo de estas tres décadas, el taller ha creado un fuerte vínculo social y artístico. Algunas alumnas permanecen en la formación desde sus inicios, lo que ha dado lugar, en palabras de Díaz Liviano, a una "gran familia" de artesanos en torno al mosaico.

Vista de la exposición "Discipuli Ex Officina Antea: 30 años aprendiendo a hacer mosaicos", inaugurada en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

La muestra reúne obras confeccionadas con piedra, vidrio, canto rodado, esmalte y teselas doradas, además de piezas tridimensionales y propuestas de estética contemporánea que muestran la versatilidad del arte musivario más allá de sus raíces históricas. Entre los trabajos expuestos figuran representaciones del Puente Romano y motivos vinculados al paisaje urbano de Mérida.

Vista de la exposición "Discipuli Ex Officina Antea: 30 años aprendiendo a hacer mosaicos", inaugurada en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Con esta exposición, el Centro Cultural Alcazaba pone el foco en la continuidad de unas técnicas artesanales que forman parte de la memoria visual de la ciudad y que, gracias al trabajo de Luisa Díaz Liviano y de su alumnado, siguen encontrando nuevas formas de expresión.