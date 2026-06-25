"No tengo noticias de muchos familiares y amigos": la angustia venezolana tras los terremotos se siente en Mérida

La catástrofe se vive también a miles de kilómetros. En la capital extremeña, en pleno centro de la ciudad, la comunidad venezolana ha amanecido este jueves pendiente del teléfono, de las noticias y de los mensajes que llegan con dificultad desde su país. En Arepana, un bar venezolano situado en la calle Juan Pablo Forner, la jornada ha comenzado con el miedo clavado en el móvil tras conocerse el impacto de los dos fuertes terremotos que han sacudido Venezuela y que han dejado un balance provisional de decenas de fallecidos y centenares de heridos.

Allí trabaja Deierna Schettino, hija de Adriana Feo González, la mujer que hace nueve años hizo las maletas junto a su familia y dejó Venezuela atrás para buscar un futuro mejor. El camino las llevó primero a Madrid y, después, a Mérida, donde con el tiempo se han arraigado hasta el punto de sentirse también emeritenses. En febrero, Adriana abrió Arepana, un bar-café en pleno centro de la capital regional que nació como una pequeña representación de su país en Emerita Augusta.

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Peña R / EFE

Ahora, ese pedazo de Venezuela en Extremadura se ha llenado de angustia, incertidumbre y miedo. "Nosotros somos de Valencia, que queda en el centro del país, más o menos a unas dos horas y media de Caracas". Desde esa distancia que no protege de la preocupación, Deierna ha seguido las primeras informaciones sobre los seísmos, de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas unos segundos de diferencia y con epicentro en la zona central del país.

Una familia pendiente de Caracas y Carabobo

La inquietud se ha multiplicado porque parte de su familia continúa en Venezuela. "Tenemos familia tanto en Caracas como en Valencia, en la zona del estado de Carabobo". Las noticias, sin embargo, han llegado de forma incompleta. Con algunos familiares han podido hablar, pero de otros no han tenido aún confirmación directa. La falta de electricidad en algunas zonas ha complicado todavía más las comunicaciones y ha convertido cada llamada sin respuesta en un motivo más de preocupación.

"Con alguno sí, con otros no. En Valencia, por ejemplo, no hay electricidad, entonces no hay batería en los móviles. De mucha gente, de muchos familiares y amigos, de momento no tengo noticias". Esa ausencia de respuesta, en medio de las imágenes de daños y de los primeros balances de víctimas, ha añadido tensión a una jornada marcada por la espera.

Deierna Schettino ha explicado que las primeras noticias que recibió fueron las de los dos terremotos, uno de 7,2 y otro de 7,5, y que las informaciones que llegaban a través de la televisión resultaban especialmente duras. "Las noticias en la tele, fatal". En su caso, la preocupación tiene nombres y lugares concretos: Caracas, Valencia, Carabobo y una red de familiares, allegados y amigos de los que todavía no ha podido saber todo lo que quisiera.

"Sobre todo incertidumbre"

La preocupación no se limita a los daños materiales. El miedo está también en lo que todavía no se sabe. "Sobre todo incertidumbre. No sabemos. Sé que hay muchos heridos, no se sabe cuántos muertos hay, la infraestructura evidentemente no es la adecuada. Y miedo también". La frase resume el estado de ánimo de muchos venezolanos residentes en España, que han vivido las últimas horas con el móvil en la mano y pendientes de cada actualización.

Las autoridades venezolanas han declarado el estado de emergencia nacional tras los terremotos. El epicentro de los temblores se ha situado en el municipio de Montalbán, en el estado Carabobo, en la región central del país, y el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos ha descartado amenazas de esa naturaleza. Mientras tanto, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha informado de "varias zonas complicadas" y de "situaciones muy alarmantes", con edificios, casas y viviendas desplomadas.

El balance provisional trasladado por las autoridades venezolanas apunta a 32 fallecidos, a falta de incorporar todavía las cifras que puedan llegar desde el estado de La Guaira, y a más de 700 heridos atendidos tanto en hospitales públicos como en centros de salud privados. La cifra, en cualquier caso, continúa sujeta a la evolución de los trabajos de emergencia y a los reportes que vayan llegando desde las zonas más afectadas.

La comunidad venezolana sigue las noticias "al minuto"

Desde Mérida, Deierna y otros venezolanos residentes en España siguen la evolución "al minuto", con una mezcla de nerviosismo, tristeza y esperanza de recibir noticias. En Arepana, la jornada ha transcurrido entre llamadas, mensajes y televisión, con la sensación de estar lejos físicamente, pero emocionalmente muy cerca de lo que ocurre al otro lado del Atlántico.

"Hay mucha tensión y mucho nerviosismo". Como ella, otros venezolanos residentes en España han pasado las últimas horas intentando contactar con familiares y amigos, pendientes de cada actualización y de cada mensaje que pueda confirmar que los suyos se encuentran bien. La distancia, en estos casos, no calma. Al contrario: agranda la impotencia de no poder acudir, de no saber con certeza qué ha ocurrido y de depender de una llamada, de una batería cargada o de una conexión que funcione.

Arepana, un pedazo de Venezuela en Mérida

La historia de Arepana hace que el impacto de la tragedia resulte todavía más cercano. El bar abrió sus puertas en febrero con la intención de acercar a Mérida una parte de Venezuela a través de sus sabores, su café y su forma de tratar a la gente. Para Adriana Feo González y su familia, el local ha sido también una manera de consolidar una vida levantada lejos de casa, después de un recorrido que comenzó hace nueve años con la salida de Venezuela y continuó primero en Madrid y después en Extremadura.

Ese arraigo en Mérida convive ahora con la preocupación por el país que dejaron atrás. Porque aunque Deierna y su familia han construido aquí una nueva etapa, los lazos con Venezuela siguen intactos. Allí permanecen familiares, amigos, recuerdos y una parte esencial de su historia.

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Mientras Venezuela intenta medir los daños de una de las sacudidas más graves de los últimos años, sus familias repartidas por el mundo viven la emergencia desde la espera. En Mérida, Deierna Schettino lo ha hecho desde Arepana, el bar que su madre abrió en febrero en el corazón de la ciudad, pendiente de cada noticia y de cada llamada, con el miedo contenido de quien mira la tragedia desde lejos, pero la siente demasiado cerca.