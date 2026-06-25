300 nadadores afrontarán en Mérida el último asalto a las mínimas del Campeonato de España

El sábado la piscina de verano del complejo deportivo Guadiana no tendrá el ritmo habitual de una jornada de baño. Mandarán las corcheras, las salidas, los virajes y, sobre todo, el crono. Cerca de 300 nadadores competirán en Mérida en el XIX Trofeo Internacional Emérita Augusta, una cita que reunirá a toda la natación extremeña y que llegará con un aliciente claro: será la última oportunidad para conseguir marcas mínimas de cara al Campeonato de España.

El evento se presentó ayer en Mérida con la participación del delegado de Deportes, Toni Marín; el presidente del Club Natación Mérida, Francisco Javier González; y el director técnico de la entidad, José Antonio Fuentes. La competición se celebrará este sábado, 27 de junio, en la piscina de verano del polideportivo Guadiana y contará con la presencia de todos los clubes extremeños, además de equipos llegados de otras comunidades, entre ellos el C.N. Casa de Asturias (León), el Club Carmona (Sevilla) y el C.N. Sur (Madrid).

Una piscina rápida para buscar marca

El escenario será una de las claves de la jornada. Toni Marín destacó durante la presentación que el trofeo se disputará en un vaso olímpico de 50 metros, una instalación "reconocida por su rapidez y la calidad de las marcas que en él se registran". Esa característica convierte la prueba en una cita especialmente atractiva para quienes llegan al final de la temporada con margen para arañar décimas y mejorar sus tiempos.

La competición se desarrollará en dos sesiones. La primera comenzará a las 10.00 horas, mientras que la jornada de tarde arrancará a las 17.00 horas. En el agua competirán nadadores desde la categoría benjamín (10 y 11 años) hasta la absoluta (a partir de 16 años), pasando por alevín e infantil.

Última llamada antes del Campeonato de España

El director técnico del Club Natación Mérida, José Antonio Fuentes, señaló que se trata de un trofeo "muy interesante porque es la última fecha disponible para conseguir marcas mínimas al Campeonato de España". Fuentes añadió que, especialmente para los nadadores de 14 y 15 años, esta prueba está "marcada en rojo en el calendario".

Cartel oficial del XIX Trofeo Internacional Emérita Augusta, que se celebrará este sábado en la piscina del complejo deportivo Guadiana de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Ese contexto dará a la cita un punto más de tensión competitiva. Para muchos participantes no será solo una prueba más del calendario, sino una ocasión decisiva para cerrar la temporada con una marca que les permita mirar hacia el Campeonato de España.

Todos los clubes extremeños

El presidente del Club Natación Mérida, Francisco Javier González, expresó su satisfacción por organizar un año más el trofeo y subrayó que acudirán "todos los clubes extremeños y algunos clubes de fuera". También animó a la ciudadanía a acercarse al polideportivo Guadiana para conocer de cerca este deporte y seguir una jornada con presencia de cantera, nadadores absolutos y clubes de distintas comunidades.

La participación de equipos de Extremadura, junto a clubes procedentes de León, Sevilla y Madrid, refuerza el peso del Trofeo Internacional Emérita Augusta dentro del calendario. La cita mezclará volumen de participación, exigencia deportiva y búsqueda de marcas en una instalación especialmente valorada por los nadadores.

Cierre al uso recreativo

La celebración del trofeo obligará a modificar el uso habitual de la piscina de verano del complejo deportivo Guadiana. La instalación cerrará al público este viernes, 26 de junio, a partir de las 19.00 horas, para permitir las labores de montaje.

Durante toda la jornada del sábado, 27 de junio, la piscina permanecerá cerrada al uso recreativo debido a la envergadura de la competición y a la prioridad del desarrollo de las pruebas deportivas.