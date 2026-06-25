Cita cultural
El tesoro de Vulcano que hará brillar Mérida con 94 joyas únicas del bronce romano
El Museo Nacional de Arte Romano reunirá 94 piezas procedentes de museos españoles y de Lisboa en una exposición asegurada por el Estado en 8,5 millones de euros
El Ministerio de Cultura ha concedido la garantía del Estado a 94 bienes culturales que formarán parte de la exposición temporal ‘A la sombra de Vulcano. Bronce romano en Hispania’, una muestra que se celebrará en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida entre el 20 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027. El valor total asegurado asciende a 8.573.460 euros, según ha publicado este pasado miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La cobertura estatal se aplicará a piezas de bronce de distinta naturaleza, entre ellas esculturas, epígrafes, muebles, recipientes y objetos de adorno personal, procedentes de varios museos españoles y también del Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa. La garantía incluye asimismo fondos bibliográficos pertenecientes a colecciones privadas.
Piezas de distintos museos
La exposición reunirá bienes procedentes de instituciones de Cádiz, Zaragoza, Cáceres, Badalona, Lugo, Sevilla, Burgos, Córdoba, Badajoz y Asturias, además de Lisboa. Entre las obras incluidas figuran el ‘Hércules gaditano’ del Museo de Cádiz, el ‘Efebo de Antequera’, la Tabula Siarensis de Sevilla, monedas del tesoro de Tomares y la quadriga de Óbidos, conservada en la capital portuguesa.
La muestra permitirá acercarse al papel del bronce romano en Hispania, tanto desde el punto de vista artístico como histórico, a través de piezas vinculadas a distintos usos y contextos de la vida romana.
Cobertura hasta abril de 2027
El periodo máximo de cobertura de la garantía comenzará el 5 de noviembre de 2026 y se prolongará hasta el 15 de abril de 2027. Este plazo incluye desde la recogida de las obras en sus lugares de origen hasta su devolución al cedente, ya sea en el punto inicial o en otro destino designado.
Cultura ha precisado que cualquier ampliación de la exposición requerirá una nueva prórroga expresa de la garantía mediante orden ministerial.
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