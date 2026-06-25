El músculo solidario de Mérida recibe 21.000 euros para seguir cuidando a quienes más lo necesitan

La red de voluntariado de Mérida ha vuelto a recibir respaldo municipal para seguir acompañando a quienes más lo necesitan. La Junta de Gobierno Local del ayuntamiento ha aprobado este jueves la renovación del convenio de colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Mérida (PVM), una organización sin ánimo de lucro que actúa como punto de encuentro entre las entidades sociales, las personas voluntarias y la ciudadanía emeritense.

El acuerdo ha contado con una dotación de 21.000 euros para este ejercicio y ha regulado el marco de colaboración entre el consistorio y la plataforma, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actuaciones financiadas con esta ayuda.

Una labor esencial

La delegada de Mayores, Catalina Alarcón, ha destacado que este convenio ha permitido que las asociaciones y entidades integradas en la Plataforma del Voluntariado de Mérida puedan continuar desarrollando "una labor esencial en apoyo de las personas más vulnerables, promoviendo la solidaridad, el acompañamiento y la participación ciudadana".

Alarcón ha reafirmado además el compromiso del Ayuntamiento de Mérida con el voluntariado y con "la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada".

Más de 2.500 voluntarios

Entre los objetivos que desarrollará la plataforma figuran el fomento de la participación ciudadana en acciones de voluntariado, la difusión de los valores solidarios, la formación de profesionales especializados y la mejora de la capacitación de las personas voluntarias que colaboran en las distintas entidades.

El convenio también ha impulsado la coordinación y el trabajo conjunto entre las asociaciones que forman parte de la plataforma, según ha informado el consistorio emeritense en una nota de prensa.

La Plataforma del Voluntariado de Mérida está integrada por 57 asociaciones y entidades, en las que colaboran más de 2.500 voluntarios y voluntarias, que desempeñan una labor fundamental en la atención y mejora de la calidad de vida de las personas y colectivos más vulnerables.