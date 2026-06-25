El Stone&Music y el Teatro Romano de Mérida se despiden hasta septiembre con una traca final de grandes conciertos

El Stone&Music y el Teatro Romano de Mérida se despiden hasta septiembre, cuando llegará el segundo concierto de Antoñito Molina, con una traca final de grandes conciertos. El festival afronta sus últimas noches en el escenario emeritense con tres citas de marcado acento internacional: Luka Sulic, Ana Torroja y Alan Parsons. Tres nombres propios, tres estilos muy distintos y un mismo enclave monumental para despedir esta parte de una edición que ha vuelto a unir música, patrimonio y grandes artistas en la capital extremeña.

El último fin de semana del certamen concentrará en el Teatro Romano el virtuosismo del violonchelo contemporáneo, la memoria sentimental del pop español y el peso histórico del rock progresivo. Una despedida de perfiles diversos que vuelve a reflejar la dimensión internacional alcanzada por el festival a lo largo de sus once ediciones, con artistas de trayectoria reconocida dentro y fuera de sus fronteras. Además, el tramo final tendrá también un guiño especial a la huella musical de la ciudad, ya que Ana Torroja descubrirá este viernes su estrella en el paseo de la fama musical de la capital extremeña, a través de Musicorium.

Luka Sulic, único concierto en España

La primera cita llegará este viernes, 26 de junio, con Luka Sulic, reconocido internacionalmente por haber formado parte del exitoso dúo 2Cellos. El violonchelista regresa al Teatro Romano de Mérida después de que 2Cellos dejara en 2018 una de las actuaciones más recordadas del festival.

Sulic presentará "LIFE", un trabajo en el que combina la técnica que lo ha situado entre los violonchelistas más admirados del mundo con una propuesta artística marcada por la libertad creativa y la emoción. La actuación en Mérida tendrá además carácter exclusivo, ya que será su único concierto en España este año.

Ana Torroja, la voz de Mecano y una estrella en Mérida

El sábado, 27 de junio, será el turno de Ana Torroja, que se estrenará en el Stone&Music con un repertorio construido sobre canciones que han acompañado a varias generaciones. La artista repasará algunos de los grandes éxitos vinculados a su etapa al frente de Mecano, así como temas de su trayectoria en solitario.

Su paso por Mérida tendrá además un componente simbólico antes del concierto. La cantante descubrirá este viernes su estrella en el paseo de la fama musical de la capital extremeña, una iniciativa impulsada a través de Musicorium que reconoce la huella de artistas ligados a la memoria musical del público.

Su concierto llevará al Teatro Romano una parte esencial de la música en español, con canciones que han trascendido su tiempo y que siguen formando parte de la memoria colectiva de miles de oyentes. Será una de las noches más reconocibles del tramo final del festival.

Alan Parsons y el pulso del rock progresivo

El cierre llegará el domingo, 28 de junio, con Alan Parsons, una de las figuras más influyentes de la música de las últimas décadas. Ingeniero de sonido de bandas como The Beatles y Pink Floyd, productor y creador de numerosos éxitos internacionales, el artista británico aterrizará en Mérida con la celebración del 50 aniversario de The Alan Parsons Project.

El público podrá escuchar en directo clásicos universales como "Eye in the Sky" o "Sirius", referentes del rock progresivo y de la música contemporánea. Su actuación pondrá el broche a una edición que ha vuelto a convertir el Teatro Romano en uno de los grandes escenarios musicales del verano.

Con Sulic, Torroja y Parsons, el Stone&Music encara su despedida en Mérida con tres conciertos de altura y con el peso simbólico de un escenario que volverá a esperar al festival hasta el próximo año.