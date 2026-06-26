De los adoquines al asfalto: Mérida rehace la avenida de Extremadura por el fiasco del pavimento

La céntrica avenida de Extremadura de Mérida cambia los adoquines por el asfalto. La calzada adoquinada de parte del tramo situado junto al entorno de Santa Eulalia ya ha sido retirada y sustituida por una nueva capa de rodadura, después de las deficiencias detectadas en el pavimento tras la reforma integral de la zona. Obreros y maquinaria han trabajado a pleno rendimiento durante toda la semana para dejar lista la actuación, que encara ya su recta final: solo falta pintar las líneas de la calzada y los pasos de cebra para que el tramo pueda reabrirse al tráfico.

El nuevo firme ya está colocado

La maquinaria de obra regresó este lunes a la avenida de Extremadura para corregir los problemas aparecidos en el firme. Los trabajos han obligado a cortar el tráfico en el tramo comprendido entre el aparcamiento de Santa Eulalia y la rotonda de la Torre, una restricción que, según informó la Policía Local, se prolongaría hasta este viernes 26 de junio. La intervención se centra en una zona especialmente sensible por su ubicación, junto a la basílica de Santa Eulalia y el entorno del Hornito, uno de los espacios más simbólicos, turísticos y transitados de Mérida.

El nuevo firme ya se aprecia junto al entorno de la basílica de Santa Eulalia. / Alberto Manzano

Quejas por hundimientos y roturas

La actuación reabre el debate sobre el uso de adoquines en calles con tráfico continuo. El hundimiento y la rotura de parte del pavimento habían generado quejas entre vecinos, conductores y comerciantes, que venían alertando del deterioro de la calzada poco tiempo después de la reforma. Algunos vecinos apuntaban a la rapidez con la que se ejecutaron las obras anteriores, mientras que otros cuestionaban si los materiales empleados eran los más adecuados para soportar el paso de vehículos en una vía céntrica y con circulación constante.

Tercera intervención en un año

El asunto también ha tenido lectura política. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mérida, Santi Amaro, ha denunciado que se trata de la tercera intervención en un año en la obra del Hornito. El edil popular ha criticado las consecuencias de estos nuevos trabajos y ha lamentado que la zona vuelva a sufrir "más cortes, más costes y más molestias" para corregir una actuación que, a su juicio, "nunca debió llegar a este punto".

El nuevo firme ya se aprecia junto al entorno de la basílica de Santa Eulalia. / Alberto Manzano

A punto de abrir

Durante los trabajos, la Policía Local ha instalado señales para informar de los cortes y de los itinerarios habilitados. Desde la avenida de Extremadura en dirección a la Torre solo se ha permitido el acceso a residentes de la Rambla y San Juan, que han podido entrar por esta calle en sentido inverso de circulación. El tráfico procedente de las calles Almendralejo y Marquesa de Pinares ha mantenido el sentido normal hacia la rotonda de la Torre, aunque sin posibilidad de acceder a la avenida de Extremadura, con salida alternativa hacia Cardero, Marquesa de Pinares y Camilo José Cela. Con el asfalto ya extendido, la actuación queda pendiente únicamente de pintar las líneas de la calzada y los pasos de peatones, el último paso antes de recuperar la circulación en este punto clave del centro emeritense.