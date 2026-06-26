La huella eterna de Ana Torroja, la voz de Mecano, ya está grabada en Mérida

Ana Torroja ya tiene su nombre grabado para siempre en Mérida. La artista ha descubierto este viernes, 26 de junio, su vinilo en el Via Musicorum, el paseo de la fama musical emeritense, donde su firma queda incorporada a la piedra de la calle José Ramón Mélida.

La cantante, una de las voces más reconocibles del pop español y figura clave de Mecano, se suma así al particular olimpo de leyendas que el Stone & Music Festival ha ido construyendo en la ciudad. Un recorrido al aire libre que convierte el paso de grandes artistas por Mérida en una huella permanente.

Ana Torroja atiende a sus seguidores en Mérida tras descubrir su vinilo en el Via Musicorum. / Stone&Music Festival

El acto se ha celebrado a las 19.00 horas y ha contado con la presencia de la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, La alcaldesa en funciones del ayuntamiento de la capital extremeña, Carmen Yáñez, y el director del Stone & Music Festival, Carlos Lobo.

Fotos y firmas

La cita también ha reunido a seguidores de la artista, que no han querido perderse este reconocimiento en pleno centro de la ciudad. Tras descubrir su vinilo, Ana Torroja se ha fotografiado con varios fans y ha firmado fotografías, en un gesto cercano con quienes se han acercado hasta la calle José Ramón Mélida para acompañarla en este momento.

El reconocimiento llega en la víspera de su concierto en la capital autonómica. Ana Torroja actuará este sábado, 27 de junio, a las 22.15 horas, en el Teatro Romano de Mérida, dentro de la programación del festival.

Ana Torroja atiende a sus seguidores en Mérida tras descubrir su vinilo en el Via Musicorum. / Stone&Music Festival

Con este vinilo, el Via Musicorum incorpora a una artista que ha marcado la banda sonora sentimental de varias generaciones. Primero como voz de Mecano y después con una consolidada trayectoria en solitario, Torroja ha firmado algunos de los himnos más reconocibles de la música española contemporánea.

Grandes directos

Su nombre queda ahora unido al de otros grandes intérpretes que han pasado por el Stone & Music Festival y que forman parte de este paseo musical. Cada vinilo recuerda una actuación, una trayectoria y una conexión especial entre los artistas y una ciudad que ha convertido su patrimonio en escenario de grandes directos.

La incorporación de Ana Torroja al Via Musicorum refuerza además el vínculo entre el festival y Mérida, donde la música deja de ser solo una experiencia de una noche para convertirse también en memoria urbana. Su firma queda ya grabada en la calle José Ramón Mélida, en pleno corazón monumental de la ciudad.

Desde este viernes, la huella de Ana Torroja forma parte del relato musical de Mérida. Un reconocimiento permanente antes de su esperado concierto en el Teatro Romano, donde la artista volverá a encontrarse con el público en uno de los escenarios más singulares del verano.