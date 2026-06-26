Creaciones únicas
Un mercadillo artesano junto a la Alcazaba Árabe para acercar el producto hecho a mano a la calle en Mérida
El Mercado de Artesanía de Verano se celebra del 2 al 5 de julio en el Parque de las Méridas del Mundo con 13 puestos de macramé, crochet, cosmética natural, joyería, diseño o escultura 3D
El producto hecho a mano tendrá su propio escaparate esta época estival junto a la Alcazaba Árabe de la capital extremeña. El Parque de las Méridas del Mundo acogerá del 2 al 5 de julio el Mercado de Artesanía de Verano, una cita pensada para sacar la artesanía a la calle, acercarla a vecinos y visitantes y dar visibilidad al trabajo de creadores de Mérida y su comarca.
El mercado contará con 13 puestos y una oferta diversa que combinará propuestas tradicionales con otras más actuales. Habrá trabajos de macramé, crochet, bisutería, jabones, cosmética natural, miel, ámbar y bolsos realizados con cordón de algodón, junto a propuestas vinculadas al diseño, la ilustración, la joyería artesanal, la ropa personalizada, las gorras o la escultura 3D.
La iniciativa está promovida por la asociación de artesanas A Mano sin Prisas, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida. La cita ha sido presentada por la delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, y la secretaria de la entidad, Ana Belén Esteve.
Una cita con la artesanía de proximidad
Laura Iglesias ha destacado que este mercado vuelve a ser un "punto de encuentro para la cultura, la creatividad y el comercio artesanal de Mérida". La delegada ha subrayado que "el talento, la modernidad y la artesanía local van de la mano" y ha defendido el respaldo municipal a iniciativas que ponen en valor el comercio de proximidad, el tejido empresarial y las formas de consumo más responsables.
En este sentido, Iglesias ha relacionado la artesanía con la economía circular, la sostenibilidad y un modelo de consumo más respetuoso con el entorno. También ha agradecido a la asociación A Mano sin Prisas su labor y su dedicación a la hora de impulsar propuestas que dinamizan la ciudad, muestran el trabajo de los creadores y atraen tanto a turistas como a visitantes.
Horarios del mercado
El Mercado de Artesanía de Verano abrirá el jueves 2 de julio, de 12.00 a 14.00 horas y de 20.00 a 24.00 horas. El viernes 3 y el sábado 4 podrá visitarse de 10.00 a 14.00 horas y de 20.00 a 24.00 horas. El domingo 5 de julio, última jornada de la cita, el horario será de 10.00 a 14.00 horas.
Ana Belén Esteve ha explicado que el mercado reunirá "muchas piezas hechas con paciencia, a mano y con mucho corazón". Entre las propuestas habrá macramé, crochet, bisutería, jabones, miel, ámbar o bolsos realizados con cordón de algodón.
Además, el mercado contará con la participación de tres alumnos de la Escuela de Arte, que aportarán una mirada vinculada al oficio, el aprendizaje y la creación. También estará presente una joven ilustradora de Mérida que lleva su creatividad al mundo de las gorras y la ropa, así como otra creadora que ofrecerá joyería artesanal inspirada en la historia romana de la ciudad.
La organización ha animado a la ciudadanía a acercarse al Parque de las Méridas del Mundo, junto a la Alcazaba Árabe, para conocer las propuestas del primer mercado artesanal de este verano en Mérida y apoyar el trabajo hecho a mano.
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