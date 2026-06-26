Mérida abraza a Venezuela ante la tragedia de los terremotos y guardará silencio por las víctimas

El Ayuntamiento de Mérida ha trasladado su apoyo, cariño y solidaridad al pueblo venezolano ante la tragedia provocada por los terremotos que han golpeado al país. El consistorio emeritense ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha mostrado su apoyo a las personas heridas y a quienes continúan buscando a sus seres queridos "en medio de la incertidumbre, la angustia y el dolor".

En un comunicado, el ayuntamiento ha enviado también su "más sentido pésame" a las familias y allegados de los ciudadanos españoles fallecidos, así como su apoyo a quienes siguen esperando noticias sobre el paradero de sus familiares y seres queridos. La institución municipal ha querido sumarse así al duelo por una catástrofe que ha provocado una profunda conmoción dentro y fuera de Venezuela.

Apoyo a los venezolanos de Mérida

El mensaje municipal incluye una referencia expresa a los vecinos venezolanos que residen en Mérida y que han hecho de la capital extremeña su hogar. A todos ellos, el Ayuntamiento les ha trasladado su cercanía y les ha hecho llegar un abrazo en estos momentos "tan difíciles", en los que muchas familias viven pendientes de las noticias que llegan desde su país.

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Peña R / EFE

El consistorio de la capital extremeña ha asegurado que comparte la preocupación y el sufrimiento de la comunidad venezolana emeritense, así como el dolor de quienes han perdido a familiares y seres queridos. El comunicado concluye con un mensaje de "cercanía, afecto y esperanza" dirigido al pueblo venezolano en estos momentos de "enorme dificultad".

Minuto de silencio el lunes

El Ayuntamiento de Mérida se sumará el próximo lunes, 29 de junio, al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela.

La convocatoria está prevista a las 12.00 horas en ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells de toda España, como gesto de duelo y solidaridad institucional con el pueblo venezolano.