Las puertas que abre a Mérida el remanente con 6,8 millones para bonos de 20 euros, renovar el cementerio y terminar el punto limpio de El Prado

El Ayuntamiento de Mérida destinará 6,8 millones de euros del remanente positivo de tesorería a una nueva batería de inversiones que incluye bonos al consumo, ayudas para autónomos y pymes, mejoras en instalaciones deportivas, la rehabilitación del cementerio municipal y la finalización del punto limpio de El Prado.

La alcaldesa en funciones, Carmen Yáñez, ha avanzado este viernes las principales actuaciones incluidas en esta segunda fase del remanente, que se presentará en la Comisión de Hacienda y se someterá a la aprobación del pleno municipal el próximo miércoles, 1 de julio.

Bonos al consumo y ayudas a empresas

La partida más elevada será de 2 millones de euros y estará dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Ese paquete se dividirá en dos líneas: por un lado, bonos al consumo de 20 euros y, por otro, ayudas directas para pymes emeritenses.

Yáñez ha destacado que esta nueva dotación se suma a los más de 4 millones de euros que, según ha señalado, el consistorio ha invertido desde 2015 en medidas de apoyo al tejido productivo local.

Cementerio, punto limpio y zonas verdes

Otra de las actuaciones previstas será la rehabilitación del cementerio municipal, con una inversión de 500.000 euros. La intervención permitirá acometer mejoras como la construcción de un baño accesible, la urbanización del entorno de las zonas de enterramiento y actuaciones para mejorar la accesibilidad.

El Ayuntamiento también destinará 430.000 euros a la ejecución y finalización del punto limpio del polígono industrial El Prado, además de 340.000 euros a la recuperación de espacios verdes afectados por el temporal. Esta última partida será reintegrada por el Gobierno de España, que ha concedido a Mérida más de un millón de euros.

Mejoras deportivas en varias zonas de la ciudad

El paquete de inversiones incluye además actuaciones en infraestructuras deportivas. Entre las mejoras previstas figuran una grada telescópica en el pabellón Guadiana, actuaciones en las pistas de atletismo del Diocles y nuevas instalaciones deportivas en distintas barriadas de la ciudad.

A estas partidas se suman inversiones en maquinaria de manipulación, elevación, siega y cortacésped, con dos partidas que alcanzan los 446.000 euros.

Carmen Yáñez ha defendido que este crédito extraordinario permitirá incorporar nuevas actuaciones al presupuesto municipal y ha señalado que las partidas ponen "en el centro" a las personas y a las inversiones vinculadas al desarrollo económico de la ciudad.

La alcaldesa en funciones ha recordado que el ejercicio de 2025 se cerró con un remanente positivo de tesorería de más de 36 millones de euros. Según ha subrayado, esta cifra responde a la "buena gestión económica" del equipo de gobierno y a la capacidad del Ayuntamiento para gestionar subvenciones, fondos europeos y transferencias de otras administraciones.

"Casi 7 millones llevamos en esta segunda fase, que se suman a los más de 18 millones de euros que llevamos en el anterior pleno. Son más de 25 millones de euros", ha recalcado Yáñez.

La comparecencia ha concluido con un mensaje de solidaridad hacia los ciudadanos de Venezuela afectados por los terremotos. La alcaldesa en funciones ha invitado a la población de Mérida a participar en el minuto de silencio convocado por la FEMP este lunes, 29 de junio, a las 12.00 horas, a las puertas de los ayuntamientos.