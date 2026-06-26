Mucho donde elegir en Mérida este fin de semana con el Orgullo, Soraya Arnelas y Samantha Hudson

Mérida tiene mucho donde elegir este fin de semana. La ciudad encara los días grandes del Orgullo Extremadura 2026 con una agenda que reúne deporte, teatro, transformismo, literatura, reivindicación y música. El plato fuerte llegará el domingo, 28 de junio, con la manifestación regional del Orgullo y el fin de fiesta en el paseo de Roma, donde actuarán Soraya Arnelas y Samantha Hudson.

La manifestación saldrá a las 20.00 horas desde el parque López de Ayala y recorrerá la ciudad hasta el paseo de Roma. Allí, desde las 21.30 horas, comenzará el fin de fiesta con los conciertos de la artista extremeña Soraya Arnelas y de la actriz, cantante y activista Samantha Hudson, dos de los principales reclamos de una programación que espera reunir en Mérida a público llegado de toda la región.

La delegada municipal, Pilar Amor, ha destacado que se trata de "una programación para todos los gustos" y ha animado a la ciudadanía emeritense y a los visitantes de toda Extremadura a "sumarse de forma activa a las actividades programadas".

Mérida celebra este fin de semana los días grandes del Orgullo Extremadura 2026. / Ayuntamiento de Mérida

Ruta de patinaje y teatro este viernes

La programación continúa este viernes, 26 de junio, a las 20.30 horas, con una ruta de patinaje LGTBIQ+ organizada por Diverceres. La salida será desde la Delegación de Deportes, en la calle Villafranca de los Barros, y el recorrido pasará por Publio Carisio, avenida de los Estudiantes, Cabo Verde, Juan Carlos I, Santa Lucía, avenida de Extremadura, Marquesa de Pinares, Ferrocarril, avenida José Fernández López, paseo de Roma, Antonio Pacheco, Adriano, Muza, Calvario, plaza del Conservatorio, Almendralejo, Arzobispo Mausona, Camilo José Cela, Félix Valverde Lillo, plaza de España, Santa Eulalia, Romero Leal y Berzocana, hasta llegar a la Puerta de la Villa.

También este viernes, a las 21.00 horas, el espacio Maruja Limón acogerá la comedia feminista y LGTBIQ+ "Manolita la Primera", de Vidda Priego, una actividad organizada por Extremadura Entiende.

Transformismo y literatura en el Alcazaba

El sábado, 27 de junio, la agenda se trasladará al Centro Cultural Alcazaba. A las 18.30 horas, en la sala de conferencias, tendrá lugar la charla "El Nacimiento de una Reina. Referentes y evolución del Transformismo al Drag Queen", presentada por Inma Salguero.

Más tarde, a las 20.00 horas, la terraza del Centro Cultural Alcazaba acogerá la presentación del libro "Malos Pelos", con Dani Broncano y la presentación de Nazaret González.

El domingo, la gran cita regional

El domingo llegará la gran cita del fin de semana con la manifestación regional del Orgullo Extremadura 2026. La marcha partirá a las 20.00 horas desde el parque López de Ayala y finalizará en el paseo de Roma, donde la música tomará el relevo desde las 21.30 horas.

El fin de fiesta pondrá el broche a varios días de actividades con las actuaciones de Soraya Arnelas y Samantha Hudson, en una jornada pensada para llenar Mérida de celebración, reivindicación y ambiente festivo.