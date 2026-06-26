El PP acusa al Gobierno de Mérida de maquillar el paro con contratos de unos meses

El Partido Popular de Mérida ha cuestionado el modelo de empleo municipal anunciado por el ayuntamiento y ha advertido de que un programa de contrataciones temporales, como el presentado hace dos días, no puede plantearse como una solución real al desempleo que afecta a cientos de familias emeritenses. La formación ha criticado que el equipo de Gobierno exhiba como un éxito la incorporación de 178 personas cuando, según ha recalcado, se trata de puestos con una duración limitada a apenas unos meses.

Los populares han considerado que presentar este tipo de planes como un indicador de creación de empleo supone “un acto de soberbia de un equipo de Gobierno que no responde con responsabilidad a un problema tan importante como el desempleo de familias emeritenses”. En su opinión, las contrataciones temporales pueden aliviar situaciones puntuales, pero no resuelven el fondo del problema ni ofrecen estabilidad a quienes acceden a esos puestos.

“178 personas empleadas, para tan solo unos meses, no puede convertirse en un motivo para presumir y afirmar que se está creando empleo”, han señalado desde el PP. La formación ha añadido que la “continua rotación de personal” en los servicios públicos contribuye, a su juicio, a su deterioro y repercute “negativamente en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos”. “Este tipo de contrataciones muere en el tiempo y no aportan estabilidad al personal empleado”, han argumentado.

Críticas al modelo

El portavoz de la agrupación, Santi Amaro, ha defendido que el problema del desempleo en Mérida no puede abordarse únicamente con programas públicos de inserción de duración reducida. A su juicio, se trata de “soluciones muy temporales” y con un componente “propagandístico” si no van acompañadas de medidas orientadas a fortalecer el tejido productivo local.

“El Gobierno presume de creación de empleo pero, la realidad, es que hablamos de puestos precarios, sufragados por la administración local y sin perspectivas reales de continuidad ni estabilidad para los trabajadores. La cuestión es cuántos empleos estables está generando realmente el ayuntamiento y qué medidas está impulsando para crear empleo en la economía local”, ha apuntado Amaro.

Fachada del consistorio emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

Desde el grupo popular han insistido en que el crecimiento económico de la ciudad no puede depender de contratos temporales ni de programas públicos limitados en el tiempo. Para el PP, el verdadero indicador de progreso debe medirse en la creación de empleo privado estable, la capacidad de atraer nuevas empresas y la llegada de inversiones que contribuyan a consolidar actividad económica en Mérida.

Atracción de inversiones

Los populares han sostenido que la ciudad necesita una estrategia más ambiciosa para captar inversión. En este sentido, han lamentado que en los últimos tiempos “muy pocos grupos inversores se han interesado por dejar inversión en Mérida”. Por ello, han reclamado al equipo de Gobierno que anuncie proyectos empresariales de mayor alcance y con capacidad para reforzar la economía local.

“Eso es lo que esperamos del equipo de Gobierno, que nos anuncie la llegada a Mérida de grandes cantidades de inversión procedentes de grupos potentes y con gran solvencia económica que vengan a fortalecer la economía local”, han señalado desde el PP.

Preocupación por los jóvenes

La formación también ha mostrado su inquietud por la situación de los jóvenes, a los que considera uno de los colectivos más castigados por las dificultades de acceso al mercado laboral. Los populares han pedido medidas específicas orientadas a favorecer la formación, la inserción laboral y la estabilidad en el empleo, con el objetivo de que puedan desarrollar su proyecto profesional en la ciudad.

El PP ha concluido que Mérida necesita políticas que vayan más allá de la contratación temporal y que permitan generar oportunidades laborales duraderas. Según ha defendido, la prioridad debe ser atraer inversión, impulsar el tejido productivo y crear las condiciones necesarias para que el empleo estable tenga más peso en la economía local.