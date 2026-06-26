Un verano cargado de actividades para niños en la Biblioteca de La Antigua de Mérida

La Biblioteca Municipal de Nuestra Señora de la Antigua pone en marcha sus Talleres de Verano, una propuesta dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años que busca llenar el periodo estival de imaginación, aventuras y libros. La iniciativa, que comenzará el próximo 1 de julio, se desarrollará en el Centro Cultural de la barriada y tendrá carácter gratuito.

Bajo el lema "Un verano lleno de imaginación, aventuras y libros", la programación combina actividades lúdicas, educativas y creativas con el objetivo de dinamizar el tiempo libre de la población infantil durante las vacaciones escolares. La oferta destaca por su carácter multidisciplinar, con propuestas que van desde el fomento de la lectura y la escritura hasta el compromiso medioambiental.

Lecturas dramatizadas

Entre las actividades previstas figuran talleres de lectura, escritura creativa, lecturas dramatizadas, collage, ilustración, arte, sombras chinescas, juegos populares intergeneracionales, reciclaje, medio ambiente y pergamino antiguo. También se incluye un taller básico de lengua de signos, además de gymkanas, visitas y distintas salidas programadas.

Cartel informativo del taller de verano en la biblioteca de La Antigua. / El Periódico Extremadura

Los talleres se han organizado por edades para adaptar mejor los contenidos pedagógicos. El grupo de 6 a 8 años asistirá los lunes y miércoles, mientras que el de 9 a 12 años lo hará los martes y jueves. En ambos casos, el horario será de 10.00 a 13.00 horas.

Las sesiones se desarrollarán de forma quincenal, de manera que las familias podrán elegir la quincena que prefieran al formalizar la inscripción. Las plazas son limitadas, con un máximo de 12 participantes por grupo.

Plazos

El plazo para solicitar plaza ya está abierto. Las personas interesadas deben acudir, en horario de 10.00 a 14.00 horas, al Centro Cultural de Nuestra Señora de la Antigua, situado en la calle Nerja, sin número. Para más información, se puede llamar al teléfono 924 383 658.