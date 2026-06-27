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Sorteo

La Lotería Nacional deja parte de un primer premio de 600.000 euros en Mérida

El número 33.478 ha sido consignado en la Administración número 7, situada en la calle Graciano

La administración de la calle Graciano ha sellado el boleto premiado.

La administración de la calle Graciano ha sellado el boleto premiado. / El Periódico Extremadura

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El Periódico Extremadura

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Mérida

La suerte ha vuelto a pasar por Mérida. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 27 de junio, ha dejado parte de un primer premio dotado con 600.000 euros en la capital extremeña.

El número agraciado ha sido el 33.478, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado. En Mérida, el décimo premiado ha sido consignado en la Administración número 7, ubicada en la calle Graciano, 24.

Otros puntos de España

El primer premio no ha recaído únicamente en Mérida. El mismo número también se ha vendido en otros puntos de España, entre ellos Santa Marta de Tormes (Salamanca), Roquetas de Mar (Almería), Barcelona, Borriol (Castellón), Córdoba, Fernán Núñez (Córdoba), Ferrol (A Coruña), Navas de San Juan (Jaén), Arucas (Las Palmas), Ciempozuelos (Madrid) y Utrera (Sevilla).

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La Administración número 7 de Mérida suma así una nueva alegría para los jugadores que confiaron en el sorteo de este sábado, con un premio que deja parte de la fortuna nacional en pleno centro de la ciudad.

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