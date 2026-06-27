Luka Šulić hace vibrar las piedras del Teatro Romano de Mérida con un viaje entre Vivaldi, Queen y Metallica

El Teatro Romano de Mérida ha vuelto a rendirse al talento de Luka Šulić. El reconocido violonchelista esloveno protagonizó en la noche de este viernes su segundo concierto sobre el escenario del Stone & Music Festival, aunque esta vez lo ha hecho por primera vez en solitario, con un espectáculo cargado de emoción, sensibilidad y virtuosismo.

Tras su anterior paso por el certamen como integrante del exitoso dúo 2CELLOS, Šulić ha regresado a Mérida para presentar LIFE, su nuevo proyecto artístico. Un trabajo en el que muestra una faceta más íntima y personal a través de composiciones propias y un repertorio que combina la elegancia de la música clásica con una cuidada puesta en escena de inspiración cinematográfica.

Concierto de Luka Šulić en el Teatro Romano de Mérida. / Stone & Music Festival

Música clásica y rock

Durante cerca de dos horas, el artista ha guiado al público por un recorrido sonoro en el que han convivido sus composiciones originales con algunas de las piezas más reconocidas de la música clásica y el rock. El concierto comenzó con temas de su último trabajo, como 'Shine', 'Noir', 'Blue Heart', 'Pain', 'Dreamer', 'Blossom', 'Anima', 'Life' y 'Phoenix', que permitieron descubrir la faceta más personal y creativa del violonchelista.

El espectáculo fue creciendo en intensidad con versiones tan sorprendentes como 'Beethoven Goes Metal', 'Nothing Else Matters', 'Winter' y 'Storm' de Vivaldi, la virtuosa 'Czardas', así como las inolvidables 'Bohemian Rhapsody' y 'We Are The Champions', que despertaron la complicidad del público.

En la recta final, Šulić emocionó a los espectadores con 'Eternal', otra de sus composiciones originales, antes de interpretar una delicada versión de 'Fix You' y poner el broche de oro a la noche con 'Nessun dorma', en una interpretación cargada de intensidad y emoción.

Concierto de Luka Šulić en el Teatro Romano de Mérida / Stone & Music Festival

El Teatro Romano, escenario perfecto

La expresividad de su violonchelo, la impecable ejecución técnica y la fuerza emocional de cada interpretación convirtieron el Teatro Romano en el escenario perfecto para disfrutar de un viaje musical lleno de matices. La acústica del recinto monumental y el ambiente de la noche acompañaron un espectáculo que conectó con los asistentes desde los primeros compases hasta la última nota.

Antes del inicio del concierto, Luka Šulić recibió la STONE M, la estatuilla diseñada por el taller local Terracota que el Stone & Music Festival entrega a los artistas que participan en cada edición del certamen.

Miguel Ángel Mendiano, director general de Extremadura Avante, entre la Stone M al artista / Stone & Music Festival

La entrega corrió a cargo de Miguel Ángel Mendiano, director general de Extremadura Avante, que además obsequió al violonchelista con una muestra de productos agroalimentarios extremeños.

Con la actuación de Luka Šulić, el Stone & Music Festival ha dado comienzo al último fin de semana de programación del mes de junio. Este sábado será el turno de Ana Torroja, que debutará en el Teatro Romano de Mérida dentro de su nueva gira, mientras que Alan Parsons será el encargado de cerrar la programación de junio este domingo con uno de los conciertos más esperados por los seguidores del rock sinfónico.