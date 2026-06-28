Los 18 millones de euros que retratan la transformación de Mérida

Hay inversiones que se anuncian con maqueta, foto fija y promesa de transformación. Y hay otras que se entienden mejor al pisar una acera levantada, esperar un autobús, cruzar una calle sin sombra o llevar a un niño a un campo de fútbol de barrio. La decisión del Ayuntamiento de Mérida de destinar más de 18 millones de euros del remanente positivo de tesorería a empleo, accesibilidad, deporte, barriadas y servicios públicos pertenece más a esta segunda categoría que a la primera.

No es una única obra destinada a cambiar el perfil de la ciudad, sino una intervención sobre la ciudad diaria. La de los firmes, los acerados, los barrios que piden atención, los equipamientos deportivos usados cada tarde, los edificios municipales que necesitan climatización y el transporte urbano gratuito que ya forma parte de la vida cotidiana de miles de vecinos.

Por eso la noticia, ya publicada en su dimensión informativa, admite ahora una lectura más reposada. El remanente no solo dice cuánto dinero tiene el Ayuntamiento disponible. Dice también qué entiende el Gobierno local por prioridad en este tramo del mandato.

En términos contables, el remanente positivo de tesorería habla de ahorro, de capacidad financiera y de margen municipal. En términos políticos, habla de otra cosa: de la posibilidad de convertir una buena liquidación presupuestaria en medidas visibles antes de que el desgaste cotidiano vuelva a ocuparlo todo.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, lo ha presentado con una idea clara: el dinero «vuelve a los ciudadanos convertido en empleo, servicios, infraestructuras y oportunidades». La frase resume la intención del anuncio. No se trata de guardar la cifra como aval de gestión, sino de sacarla a la calle.

La cuestión de fondo es cómo se reparte ese margen. Mérida no ha elegido concentrarlo en una sola infraestructura, sino dispersarlo en seis líneas. Esa decisión tiene ventajas y riesgos. La ventaja es que permite tocar muchos problemas a la vez. El riesgo es que la inversión se diluya si los proyectos no se ejecutan con precisión, calendario y seguimiento público.

Que el primer bloque sea el empleo no es casual. El Ayuntamiento ha destacado que Mérida lidera la reducción del desempleo en Extremadura, con un descenso del 45,6% desde 2015, pero el propio alcalde ha situado el límite del triunfalismo en una cifra concreta: 4.232 personas sin trabajo.

«Mientras queden 4.232 vecinos y vecinas sin trabajo, este Ayuntamiento no descansará», ha señalado Rodríguez Osuna. La respuesta municipal será un plan dotado con 2,5 millones de euros para generar más de 200 empleos directos.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. / Javier Cintas

Ahí está una de las claves del análisis. Un plan de empleo municipal puede aliviar, ordenar servicios y abrir una oportunidad inmediata. Pero su eficacia real dependerá de lo que aún debe concretarse: perfiles, duración de los contratos, criterios de selección, áreas de trabajo y continuidad posterior. La diferencia entre una medida útil y una foto de corto recorrido estará en esos detalles.

El empleo municipal tiene, además, una doble lectura en una ciudad como Mérida. Por un lado, actúa sobre personas que necesitan una entrada o regreso al mercado laboral. Por otro, puede reforzar servicios públicos que a menudo dependen de manos suficientes para sostener mantenimiento, limpieza, apoyo administrativo o programas sociales.

La segunda lectura importante está en las barriadas. Plantonal de Vera, San Juan, Santa Eulalia, La Antigua, La Calzada o Nueva Ciudad aparecen en el listado de actuaciones de mejora urbana, centradas en acerados, pavimentación y renovación de firmes.

No son actuaciones menores, aunque parezcan poco espectaculares. La política municipal se juzga muchas veces ahí: en si una calle está transitable, si una persona mayor puede caminar sin miedo a tropezar, si el firme soporta el paso del tiempo, si un barrio siente que entra en el mapa de inversiones o vuelve a quedarse esperando.

Rodríguez Osuna ha utilizado una expresión reveladora: «Seguimos arreglando las tripas de la ciudad, aquello que muchas veces no aparece en las fotografías pero que mejora la vida diaria de quienes viven en nuestros barrios». La imagen funciona porque describe bien el tipo de obra que no inaugura una etapa, pero evita deterioros acumulados.

La pregunta para los próximos meses será territorial. No bastará con saber que hay dinero para barriadas. Habrá que conocer cuánto corresponde a cada una, en qué plazos se ejecuta y qué criterios han pesado en la elección de calles. En una capital autonómica con realidades urbanas muy distintas, el mapa de las obras también es un mapa político.

La accesibilidad aparece como otro eje central. Las actuaciones llegarán a calles y espacios como Santa Lucía, San Juan, López Puigcerver, Dulce Chacón, el Pasaje Rigoberta Menchú, la Plaza de la Corraleta, la conexión entre el MAM y la Ciudad de la Infancia o la Torre Albarrana para el acceso posterior al Teatro María Luisa.

La lista importa porque aterriza el discurso. Pero el asunto va más allá de una relación de puntos. La accesibilidad es uno de esos temas que solo parece sectorial para quien no la necesita. Para una persona con movilidad reducida, una familia con carrito, una persona mayor o alguien que depende de apoyos para comunicarse, la ciudad puede ser acogedora o convertirse en una suma de obstáculos.

«Hay más de 18.000 personas en Mérida que necesitan moverse por su ciudad sin obstáculos. Estamos construyendo una ciudad más accesible, más libre y más inclusiva», ha afirmado el alcalde.

La inversión en tecnología asistida para personas con parálisis cerebral, ELA y otras discapacidades amplía el foco. No todo se resuelve con obra pública. También hay ciudad en la comunicación, en la autonomía personal y en la capacidad de una administración para hacer que los servicios sean utilizables por quienes más barreras encuentran.

El deporte como infraestructura social

La renovación del césped artificial del campo de fútbol de María Auxiliadora y del campo de fútbol-7 de Las Abadías, junto a las nuevas instalaciones deportivas previstas en La Paz y Nueva Ciudad, sitúan el deporte en el paquete de prioridades.

«El deporte no es un lujo. Es salud, es convivencia y es futuro», ha indicado Rodríguez Osuna.

La frase no es solo retórica. En los barrios, una instalación deportiva es mucho más que un equipamiento. Ordena tardes, crea comunidad, ofrece alternativas de ocio y conecta a familias. También evita que la práctica deportiva dependa exclusivamente de la capacidad de desplazamiento o del bolsillo.

En ese punto, el anuncio conecta con una idea de ciudad de proximidad. No todo debe estar concentrado en los grandes espacios. La calidad urbana también se mide por lo que un vecino puede hacer cerca de casa.

El autobús gratis

El mantenimiento del autobús urbano gratuito introduce otra capa de análisis. Durante 2025, el transporte público de Mérida registró 1.677.627 viajeros, una cifra que el Ayuntamiento presenta como histórica y que sirve para defender la continuidad de la medida.

«Cada uno de esos viajes es dinero que no sale del bolsillo de una familia. Seguimos apostando por un modelo que entiende la movilidad como un derecho y no como un privilegio», ha remarcado el alcalde.

El argumento social es potente, sobre todo en un contexto en el que cualquier ahorro cotidiano pesa en la economía familiar. Pero el autobús gratuito también debe examinarse desde la gestión. Si funciona y gana usuarios, necesita frecuencias, vehículos, mantenimiento y financiación estable. La gratuidad puede ser una política de igualdad, pero solo será una política de movilidad completa si el servicio responde bien.

Mérida, además, no es una ciudad cualquiera. Es capital autonómica, sede administrativa, ciudad patrimonial y destino turístico. Su movilidad mezcla rutinas vecinales, desplazamientos laborales, actividad institucional y visitantes. Por eso el autobús gratuito no es solo una ayuda al bolsillo: puede ser una herramienta para ordenar la ciudad si se integra con aparcamientos, itinerarios peatonales, barrios y equipamientos.