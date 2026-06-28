Ana Torroja despierta en el Teatro Romano de Mérida la memoria viva de Mecano

El Teatro Romano de Mérida vivió este sábado una de esas noches que se quedan grabadas en la memoria del público. Ana Torroja debutó en el Stone & Music Festival con un concierto cargado de emoción, nostalgia y grandes canciones que fueron coreadas de principio a fin por los asistentes.

La cantante madrileña conquistó al público emeritense con un espectáculo en el que recorrió más de cuatro décadas de trayectoria musical, alternando algunos de los himnos inmortales de Mecano con los temas más representativos de su carrera en solitario y de su último disco. Miles de voces acompañaron a la artista en una velada en la que la música volvió a fundirse con el marco incomparable del Teatro Romano.

Ana Torroja, durante su concierto en el Teatro Romano de Mérida. / Stone & Music

Desde los primeros compases, el ambiente fue el de las grandes ocasiones. Torroja se subía por primera vez en su carrera al emblemático escenario emeritense y dejó claro desde el inicio que también era una cita especial para ella. Lo hizo con una puesta en escena limpia, sin grandes artificios: ella, sus músicos y el monumento.

Una noche para cantar

El público, entregado durante toda la actuación, respondió con largas ovaciones y convirtió cada canción en un coro colectivo. El repertorio de Ana Torroja demostró así que sigue formando parte de la banda sonora sentimental de varias generaciones.

El concierto comenzó con uno de sus últimos temas, 'Se ha acabado el show', que abrió un viaje musical por canciones como 'Los amantes', 'Me colé en una fiesta', 'La maleta', 'Ya no te quiero', 'Corazones', 'Sonrisa', 'A veces' y 'Llama'.

La emoción se apoderó del graderío con 'Cruz de navajas', que Torroja presentó como "una versión especial, una versión mágica para un lugar mágico". El tema, uno de los grandes clásicos de la historia musical reciente del país, encontró en el Teatro Romano un escenario a la altura de su intensidad.

Ana Torroja, durante su concierto en el Teatro Romano de Mérida. / Stone & Music Festival

Los himnos de Mecano

La noche avanzó con un ambiente perfecto en el monumento emeritense, donde el graderío no dejó de cantar y aplaudir. Sonaron también 'El 7 de septiembre', 'Problemas de conversación' y 'Hijo de la luna', que dejó uno de los momentos más emotivos de la velada bajo las piedras bimilenarias del teatro.

Pero el concierto todavía guardaba buena parte de su fuerza. Torroja continuó con 'A contratiempo', 'Rosa del desierto', 'Duele el amor', 'Mujer contra mujer', 'Como sueñan las sirenas' y 'Hoy no me puedo levantar', que desató la locura entre el público.

En la recta final, la emoción fue en aumento con 'Las curvas de esa chica', 'Barco a Venus' y un medley formado por 'Quédate en Madrid', 'Sentía', 'Naturaleza muerta' y 'Aire'. Después llegó un desenlace de alto voltaje con 'La fuerza del destino' y 'Un año más'.

Concierto de Ana Torroja en el Teatro Romano de Mérida. / Stone & Music Festival

Cierre de Alan Parsons

Tras una primera despedida, la artista regaló un momento de conexión especial con versiones a capela de 'Una rosa es una rosa' y 'Hoy no me puedo levantar'. El cierre llegó con 'Me cuesta tanto olvidarte', que puso en pie a todo el Teatro Romano en una despedida cargada de emoción, memoria y nostalgia.

Con el concierto de Ana Torroja, el Stone & Music Festival se acerca al cierre de su programación de junio, que finalizará este domingo con la esperada actuación del legendario músico británico Alan Parsons, una de las grandes citas internacionales de esta edición.