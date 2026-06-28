Sucesos
Dos heridos en una salida de vía en la A-5 cerca de Mérida
Un hombre y una mujer, ambos de 60 años, han sido trasladados al Hospital de Mérida tras el accidente registrado en el kilómetro 343
Un hombre de 60 años y una mujer, también de 60 años, han resultado heridos este domingo en una salida de vía en la A-5, cerca de Mérida.
El accidente se ha producido en torno a las 12.34 horas en el punto kilométrico 343 de la autovía, que conecta Badajoz con Madrid.
Ambos heridos han sido trasladados al Hospital de Mérida. Según ha informado el Centro 112 de Extremadura, el hombre presenta lesiones de carácter menos grave, mientras que la mujer ha resultado herida leve.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado una unidad medicalizada y una unidad de soporte básico avanzado del Servicio Extremeño de Salud (SES), una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, una dotación de bomberos del parque de Mérida, dependiente de la Diputación de Badajoz, y un equipo de emergencias en carretera de la A-5.
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