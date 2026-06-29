Alan Parsons abre un túnel del tiempo en el Teatro Romano de Mérida para sus nostálgicos

Alan Parsons ya forma parte de la memoria musical de Mérida. El músico británico cerró este domingo la programación de junio del Stone & Music Festival con una de las citas más especiales de esta edición: la celebración del 50 aniversario de The Alan Parsons Project y de su mítico álbum de debut, 'Tales of Mystery and Imagination', un disco inspirado en la obra de Edgar Allan Poe que marcó un antes y un después en la historia del rock progresivo y de la producción musical.

Sobre el escenario del Teatro Romano de Mérida, Parsons cautivó con su buen oficio a un público mayoritariamente adulto y entregado desde la primera canción. Incondicionales de su música, seguidores llegados desde distintos puntos de España y también desde otros países respondieron desde el inicio a un concierto construido sobre la precisión sonora, la elegancia de los arreglos y el enorme nivel de una banda que sostuvo cada tema con solvencia y emoción.

Alan Parsons descubre su vinilo en la Via Musicorum antes de su concierto en el Stone & Music Festival. / Stone&Music Festival

La noche tuvo además un valor simbólico para la ciudad. Horas antes de subirse al escenario, Alan Parsons descubrió su propio vinilo en la Via Musicorum, el Camino de la Música impulsado por el Stone & Music Festival y el Ayuntamiento de Mérida para reconocer a los artistas que han dejado huella en la historia del certamen. Desde este domingo, su nombre se suma a una lista en la que ya figuran algunos de los grandes nombres que han pasado por la capital extremeña.

El concierto convirtió el Teatro Romano en un escenario perfecto para repasar medio siglo de legado musical. Alan Parsons, reconocido mundialmente tanto por su carrera como músico como por su trabajo como productor de algunos de los discos más influyentes del siglo XX, ofreció un espectáculo impecable, sobrio en la puesta en escena y brillante en lo musical. No necesitó artificios para atrapar a un público que acudió a escuchar canciones que forman parte de su memoria sentimental.

La actuación arrancó con 'Standing on Higher Ground' y pronto llegaron 'Don't Answer Me', 'Time' y 'I Wouldn't Want to Be Like You'. A partir de ahí, el concierto se adentró en algunas de las composiciones más emblemáticas de 'Tales of Mystery and Imagination', con 'A Dream Within a Dream', acompañada por la icónica narración de Orson Welles, y 'The Raven', una de las piezas más reconocibles del universo musical inspirado en Edgar Allan Poe.

Medio siglo de un disco imprescindible

Durante cerca de dos horas, Alan Parsons alternó momentos de gran fuerza instrumental con otros de enorme sensibilidad. El repertorio permitió recorrer parte de la historia de The Alan Parsons Project y reivindicar la vigencia de unas canciones que siguen funcionando con la misma intensidad medio siglo después.

Temas como 'Fall', 'To One in Paradise', 'Prime Time' y la inolvidable 'Eye in the Sky' provocaron una respuesta entusiasta de un Teatro Romano completamente entregado, que acompañó muchos de los pasajes con aplausos y ovaciones. El broche final llegó con 'Games People Play', cierre de una noche difícil de olvidar para quienes llenaron el recinto emeritense.

Con una banda de extraordinario nivel y P.J. Olsson al frente de la voz principal, Parsons volvió a demostrar por qué continúa siendo una referencia indiscutible de la música contemporánea. La precisión de cada interpretación, el protagonismo de los arreglos instrumentales y una puesta en escena cuidada convirtieron el concierto en una experiencia construida sobre tres pilares: nostalgia, virtuosismo y emoción.

Un vinilo para la historia

Antes del concierto, Alan Parsons descubrió su vinilo en la Via Musicorum de Mérida. Durante el acto, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, se mostró "tremendamente feliz de tener en Mérida a una figura de la talla de Alan Parsons" y subrayó que "lo que engrandece este festival son conciertos como el de hoy".

Por su parte, el director del Stone & Music Festival, Carlos Lobo, destacó que "desde hoy este artista ya forma parte de la historia de Mérida y del festival". El propio Parsons agradeció el reconocimiento con palabras de cariño hacia la ciudad. "Mérida es una ciudad preciosa y es un privilegio estar aquí", señaló, antes de añadir que "es un placer celebrar el 50 aniversario de The Alan Parsons Project con vosotros".

CONCIERTO Alan Parsons. STONE 2026. MERIDA / Javier Cintas

El de Alan Parsons es el cuarto vinilo que se instala en la undécima edición del Stone & Music Festival, tras los dedicados a Sergio Dalma, José Mercé y Ana Torroja. En total, la Via Musicorum cuenta ya con 30 vinilos, con nombres como Europe, Deep Purple, Tom Jones, Andrea Bocelli, Robe, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos y Raphael, entre otros.

La pieza, de la que Parsons recibió una réplica, ha sido diseñada y elaborada por el taller artesano Terracota Mérida. Cada obra reproduce un disco de vinilo inspirado en las teselas de un mosaico romano e incorpora una placa circular de bronce con la firma del artista y la fecha de su concierto en el Stone & Music Festival.

El vinilo está enmarcado en granito negro pulido y cuenta con el nombre del artista grabado mediante chorro de arena en color oro, junto al logotipo del festival y del Ayuntamiento de Mérida, integrándose visualmente en el entorno urbano. La Via Musicorum es una iniciativa promovida desde 2021 por el Stone & Music Festival y el Ayuntamiento de Mérida para reconocer la trayectoria de los artistas que forman parte de la historia del festival y enriquecer el patrimonio cultural de la ciudad.

Última cita en septiembre

Tras el concierto de Alan Parsons, el Stone & Music Festival pone fin a su programación del mes de junio. La edición de 2026 se despedirá definitivamente el próximo 4 de septiembre con el segundo concierto de Antoñito Molina, una nueva oportunidad para disfrutar del artista gaditano tras el éxito cosechado en su primera actuación en el festival.

Fotogalería | Las imágenes del concierto de Antoñito Molina en el Teatro Romano de Mérida / Stone&Music Festival

Las entradas para esta última cita saldrán a la venta este martes a través de los canales oficiales del Stone & Music Festival.