Bañarse como un romano: el plan entre termas, diosas y recreaciones que revive este verano

Aguas termales, baños romanos, diosas y recreaciones históricas. Alange vuelve a mirar este verano a su pasado más antiguo con la tercera edición de las Nonae Caprotinae, una cita que transformará la localidad pacense en un viaje a la época romana entre actividades culturales, divulgativas y escenas de historia viva.

La programación se celebra desde este lunes, 29 de junio, hasta el próximo sábado, 4 de julio, y está organizada por la Asociación Senderista y Cultural Pata del Buey. Su objetivo es acercar al público el pasado romano de Alange, una localidad que conserva uno de los conjuntos termales romanos más importantes de la península.

Durante toda la semana, vecinos y visitantes podrán participar en distintas propuestas pensadas para descubrir la huella romana del municipio desde varios puntos de vista. Entre las actividades previstas figuran un taller de escritura romana, conferencias sobre las termas y el territorio de Alange en época romana, así como la proyección de una película ambientada en la Antigüedad.

Galería | El balneario de Alange, refugio de Lola Herrera en Extremadura / Miguel Ángel Muñoz

Una fiesta dedicada a Juno

El punto culminante llegará los días 3 y 4 de julio con las recreaciones históricas inspiradas en las Nonae Caprotinae, una festividad romana dedicada a la diosa Juno y vinculada tradicionalmente al protagonismo de las mujeres en la sociedad romana, según informa en nota de prensa la Oficina de Turismo de Alange.

La recreación propondrá un viaje al Alange de época romana a través de una historia original creada para el evento. En ella se entrelazan la importancia de las aguas termales, las creencias religiosas y la vida cotidiana del mundo romano, con una propuesta divulgativa y participativa pensada para acercar la historia al público de una forma cercana.

La cita busca así que el patrimonio no se contemple solo como un vestigio del pasado, sino como una experiencia que permite entender cómo eran los rituales, las costumbres y la relación de los romanos con el agua, la salud y los espacios termales.

Un par de periodistas observan la obra 'La Diosa Juno', del pintor Alonso Cano, durante su presentación / EFE

Un viaje a las termas romanas

Además, durante toda la semana permanecerá abierto al público el Peristilo de la Casa de Licinio Sereniano, instalado en el antiguo Lavadero Municipal. Este espacio permitirá a los visitantes adentrarse en una ambientación inspirada en el mundo romano y completar la experiencia de unas jornadas que combinan cultura, divulgación y recreación histórica.

Con esta tercera edición, Alange refuerza su apuesta por poner en valor su legado romano y por convertir sus aguas termales y su patrimonio en un atractivo cultural de verano. Un plan para sumergirse en la historia, mirar de nuevo a las termas y descubrir cómo la antigua Roma sigue presente en uno de los enclaves más singulares de Extremadura.