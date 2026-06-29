El bus gratis cambia la forma de moverse en Mérida

A primera hora, el autobús urbano de Mérida cuenta una parte de la ciudad que no siempre aparece en los grandes debates municipales. Jubilados que van al centro de salud, trabajadores que enlazan barrios y oficinas, estudiantes que se mueven sin depender del coche familiar, vecinos que bajan al centro para hacer gestiones y familias que calculan cada euro del mes. El gesto es sencillo: subir, sentarse y no pagar billete.

Ese gesto, repetido miles de veces, se ha convertido en una de las políticas más reconocibles del Ayuntamiento. El transporte urbano gratuito registró 1.677.627 viajeros en 2025, una cifra que el Gobierno local presenta como histórica y que ahora vuelve al debate municipal porque el servicio será financiado dentro del paquete de inversiones del remanente positivo de tesorería.

La noticia ya no está solo en que el autobús sea gratis. Está en lo que esa gratuidad ha empezado a modificar: hábitos de movilidad, ahorro familiar, relación entre barrios y centro, dependencia del coche y exigencia sobre un servicio público que, cuanto más se usa, más necesita funcionar bien.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha defendido la medida con un argumento de bolsillo. "Cada uno de esos viajes es dinero que no sale del bolsillo de una familia. Seguimos apostando por un modelo que entiende la movilidad como un derecho y no como un privilegio", ha remarcado.

La frase resume el enfoque político del ayuntamiento. El autobús gratuito no se presenta solo como una ayuda económica, sino como una forma de igualar oportunidades dentro de la ciudad. Para quien usa el transporte todos los días, no pagar no es un detalle. Es un ahorro acumulado. Para quien no conduce, no tiene coche o vive lejos del centro, puede ser también una condición para moverse con autonomía.

Mérida tiene además una singularidad: es capital autonómica, ciudad administrativa, destino turístico y municipio con barriadas que necesitan buenas conexiones para no depender siempre del vehículo privado. En ese contexto, el autobús no es solo transporte. Es una pieza de organización urbana.

El reto de que funcione mejor

La gratuidad, sin embargo, no resuelve por sí sola todos los problemas de movilidad. Puede llenar más autobuses, pero también obliga a revisar frecuencias, recorridos, puntualidad, paradas, información al usuario y calidad del servicio. Un transporte gratuito que no llega a tiempo pierde parte de su valor. Un transporte gratuito que no conecta bien los barrios se queda a medio camino.

Ahí está el verdadero examen de la medida. El dato de viajeros demuestra que existe demanda, pero la consolidación dependerá de si el servicio responde a esa demanda. La pregunta ya no es únicamente cuánto cuesta mantener el autobús gratis, sino qué ciudad se construye alrededor de esa decisión.