Cinco refugios culturales para escapar del calor este verano en Mérida

Pero la ciudad propone este verano una alternativa que va más allá de buscar aire acondicionado: entrar en sus salas de exposiciones, recorrer museos y descubrir espacios culturales que también pueden funcionar como refugio frente al calor.

Esa es la idea de "Refrescarte", la red presentada por el delegado municipal de Cultura, Antonio Vélez, que agrupa cinco espacios de la ciudad para ofrecer una ruta cultural gratuita durante los meses estivales. La propuesta está pensada tanto para vecinos como para visitantes y permite combinar ocio, patrimonio y arte contemporáneo sin coste de entrada.

La iniciativa reúne al Museo Nacional de Arte Romano, el Centro Cultural Alcazaba, el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura, la sede del Consorcio de la Ciudad Monumental, en la calle Santa Julia, y el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB.

Una ruta para entrar, mirar y refrescarse

El objetivo es sencillo: ofrecer alternativas para disfrutar de Mérida también en las horas en las que el calor hace más difícil pasear por la calle. En lugar de concentrar la actividad cultural en un único punto, "Refrescarte" dibuja un pequeño itinerario por distintos espacios de la ciudad donde las exposiciones se convierten en una excusa para detenerse, entrar y mirar Mérida desde otra perspectiva.

Cartel de la programación de “Refrescarte 2026”, con exposiciones gratuitas en distintos espacios culturales de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Vélez ha destacado que el proyecto pretende mostrar una ciudad que no vive solo de su pasado romano, sino que también suma propuestas actuales, salas por descubrir y espacios donde el arte mantiene viva la actividad cultural durante el verano. En palabras del delegado, la intención es posicionar a Mérida "no solo como un referente histórico y patrimonial, sino como una ciudad de arte contemporáneo y espacios por descubrir".

Además, todas las exposiciones incluidas en esta red son gratuitas, una circunstancia que el Ayuntamiento vincula al compromiso "con el acceso universal a la cultura".

Qué se puede ver este verano

La ruta permite acercarse a propuestas muy diferentes. En el Centro Cultural Alcazaba, el visitante encuentra una muestra dedicada al arte del mosaico, una disciplina estrechamente vinculada a la identidad patrimonial de la ciudad.

En el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura se expone la obra del pintor emeritense Miguel Ángel Bedate, mientras que el Museo Nacional de Arte Romano ofrece una exposición temática sobre música y danza en la antigüedad romana.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, durante la presentación de la red “Refrescarte” en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La sede del Consorcio de la Ciudad Monumental, situada en la calle Santa Julia, incorpora una muestra de óleos de gran formato de Pedro Cano, centrados en el patrimonio grecolatino y el teatro mediterráneo. El recorrido se completa en el Centro Cultural Santo Domingo, de la Fundación CB, con la exposición de pintura de Lidia Santa Bárbara, titulada "La rebelión de la alegría".

Mérida también se descubre bajo techo

La propuesta busca que el verano no reduzca la experiencia cultural de Mérida a las visitas monumentales al aire libre. Frente a las altas temperaturas, "Refrescarte" plantea una manera distinta de recorrer la ciudad: más pausada, bajo techo y con el arte como hilo conductor.

"Se trata de volver a descubrir Mérida no solo como una ciudad histórica y patrimonial, sino también como una ciudad llena de arte, de cultura y también de espacios por descubrir", ha señalado Antonio Vélez, que ha agradecido la implicación de las entidades participantes.

Con esta red, la capital extremeña ofrece un plan sencillo para los días más duros del verano: entrar en una sala, detenerse ante una exposición y convertir la cultura en una forma de refrescarse.