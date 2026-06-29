Fuensanta Blanco pone a Mérida a taconear en el gran templo francés del flamenco

Fuensanta Blanco lleva Mérida clavada en los tacones. No como una etiqueta de origen, sino como una forma de entender el flamenco, de pisar el escenario y de defender una raíz. La bailaora emeritense será una de las voces escénicas de Badajoz Flamenco sin Frontera, el proyecto con el que la Diputación de Badajoz vuelve a abrir camino al flamenco extremeño en el Festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan, una de las grandes citas internacionales del arte jondo y escaparate habitual de algunas de las figuras más importantes del género.

Su historia con el baile empezó mucho antes de los grandes escenarios. Desde pequeña comenzó a formarse en una academia de Mérida, donde el flamenco dejó pronto de ser una afición para convertirse en destino. Con apenas once años se marchó al Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río de Córdoba, donde cursó sus estudios y terminó con matrícula de honor. Después llegó el salto al Centro Andaluz de Danza de Sevilla, cantera de intérpretes y espacio vinculado al origen del Ballet Flamenco de Andalucía. De aquel recorrido salió una artista con técnica, oficio y una personalidad escénica cada vez más reconocible.

Grandes plazas

Ahora, Fuensanta Blanco llega a Francia en un contexto muy distinto al de otras etapas de su carrera. Ha bailado en compañías, ha participado en festivales, ha impartido cursos fuera de España y ha compartido escenario con proyectos de primer nivel, pero la cita de Mont-de-Marsan tiene otro peso emocional. Esta vez no acude como parte del engranaje de una compañía ajena, sino como bailaora extremeña, con nombre propio, dentro de una expedición artística que quiere demostrar que el flamenco de la provincia de Badajoz tiene calidad, identidad y discurso para ocupar grandes plazas.

El flamenco extremeño se abre paso en los grandes escenarios internacionales con baile, cante y guitarra. / El Periódico Extremadura

El programa Pasión por el flamenco sin frontera, organizado y financiado por la Diputación de Badajoz, persigue precisamente eso, sacar el talento de la tierra de los márgenes y colocarlo en escenarios donde tradicionalmente no siempre ha tenido visibilidad. La iniciativa ha pasado ya por Londres, con actuaciones en el Sadler's Wells, y ahora se detiene en Mont-de-Marsan, en Francia, dentro de un festival que celebra su 37ª edición y que este año pone el foco en "lo jondo". Allí, el flamenco extremeño tendrá presencia en el Village Arte Flamenco, el escenario abierto de la plaza Charles-de-Gaulle.

Miguel de Tena

La primera propuesta será Tierra Jonda, el martes 30 de junio, con una duración aproximada de una hora y una puesta en escena de cante, baile, guitarra y percusión. El elenco reúne a Miguel de Tena, Esther Merino, Vicky González, Fuensanta Blanco, Manolín García y Daniel Suárez, una nómina que combina voces de peso, experiencia y energía escénica. La propia organización del festival presenta este proyecto como una ventana a la riqueza, la variedad y la vitalidad del flamenco actual hecho desde Badajoz, una tierra que conserva matices propios como los tangos y los jaleos extremeños.

En ese viaje a la raíz, Fuensanta Blanco subirá al escenario las dos noches, con dos actuaciones en las que pondrá el baile al servicio de la identidad flamenca extremeña. Una de sus piezas será un baile por jaleo, un palo con acento propio y una carga simbólica evidente para una artista que insiste en reivindicar la tierra desde el compás. También bailará otros registros, como alegrías, pero el gesto principal está en mostrar al público francés que Extremadura no es solo territorio de buenos intérpretes aislados, sino un lugar con memoria flamenca, con acervo y con una manera particular de entender el cante y el baile. Mérida estará en su braceo, en su zapateado y en esa forma de convertir la formación académica en emoción sobre las tablas.

La segunda noche de presencia pacense llegará el miércoles 1 de julio con Resonancias, una propuesta más centrada en la pureza, la técnica y el diálogo entre tradición y modernidad, con Miguel de Tena, Manolín García y Daniel Suárez como nombres destacados y con Fuensanta Blanco de nuevo al baile. El conjunto de las dos actuaciones refuerza una idea que los artistas extremeños llevan tiempo defendiendo, que las oportunidades internacionales no pueden depender solo del esfuerzo individual, porque sin respaldo institucional resulta difícil competir con compañías y territorios que llevan años construyendo circuitos estables de promoción exterior.

Para Fuensanta Blanco, la cita es una ilusión y también una responsabilidad. La bailaora llega con la intención de dar su mejor nivel, enseñar lo que hay en Extremadura y recordar que el flamenco de Badajoz está vivo, fuerte y preparado para medirse en escenarios internacionales. Mont-de-Marsan será esta semana una plaza francesa, pero también un eco de Mérida, de aquellas primeras clases de niña y de todos los pasos que vinieron después. Porque cuando Fuensanta baile, no solo subirá una artista al escenario, subirá una forma de llevar Extremadura a lo más alto.